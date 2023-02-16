人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产业观察：餐饮消费“开门红” 品质消费迎新机遇

王绍绍
2023年02月16日10:17 | 来源：人民网
小字号

近期，在全国很多地方，餐饮消费都迎来了“开门红”。仅春节期间，据商务部数据显示，全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比，增长了6.8%。餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8%，我国居民消费水平正在有力复苏。

中共中央、国务院去年印发的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》提出，要顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。多位专家在接受人民网采访时表示，随着居民消费结构优化和能力提升，品质消费逐渐成为热点趋势，餐饮经营者应当深入分析如何满足消费者新需求，积极扩大消费内需。

那么，到底什么是品质消费？西南财经大学中国西部经济研究中心主任毛中根认为，品质消费意味着在消费的主体、消费的客体、消费的环境三位一体条件下，从标准化和规范化入手，经营者为消费者提供更优质的产品和服务。

过去三年中国精致餐饮迎来持续快速发展，2022年国内精致餐饮行业总规模为559亿元，门店数量大4429家，分别较2021年保持7.8%和1.5%的平稳增长。美团高级副总裁张川表示，今年以来，精致餐饮的复苏进程快于普通餐饮，精致餐饮的线上访问量比去年同期涨了接近20%，黑珍珠餐厅指南上榜餐厅访问量上涨38.7%。

当前，品质餐饮更加注重为顾客提供健康的菜品和良好的用餐环境。黑珍珠餐厅指南理事、《舌尖上的中国》总顾问陈立介绍，一顿饭的进餐量应该尽量控制在760毫升左右，不会给肠胃道带来负担。因此，在设计原创餐品时，许多餐厅在注重食物口感的同时，还需要保证蛋白质、脂肪、碳水化合物、纤维素等营养物质能被顾客摄入，在不暴饮暴食的情况下适当搭配。

“我国品质餐饮的蓬勃发展，反映着当下人们对于生态、科学理念的认同正在持续深入。”陈立认为，应当将品质消费所需要的精致餐饮和豪华餐饮区分开来，品质餐饮需要餐厅充分发挥食材的特性，使食客感受到安全和幸福，而不是强调在装修、服务和摆设上达到豪华标准。

绿色、健康、可持续等价值主张逐渐深入人心，走向精致的餐饮经营者们，正在用一道道菜品，讲好舌尖上的故事，以饮食为窗口，传递中国的文化自信。晴溪莊园（星沙店）是今年长沙新上榜的黑珍珠一钻餐厅，源自晚清的传统湘菜“组庵豆腐”是食客必点的招牌菜之一。“豆腐一直是中华美食里的重要元素，知名度比较高的是川菜中的麻婆豆腐，但其实湘菜里的组庵豆腐也非常有名，同时吸引更多人愿意深入了解特色湘菜，到长沙打卡。”餐厅主厨熊佳明表示。

从饮食之“小”见社会经济发展之“大”，陈立认为，餐饮业的品质提升，与农产品的质量密不可分，现如今持续发展种子技术、施肥技术、除害技术等现代化农业手段，让大家能吃上更多的优质菜品。

“许多人在口味上偏好‘不膻’的宁夏滩羊肉，原因是因为那里的羊喜欢舔食盐湖的盐铁，由此研制出以盐跟小苏打混合的铁砖，给南方的羊去舔食，也能达到不膻的效果；再比如餐饮业对于扇贝、牡蛎的需要，促使水产业发展了网箱养殖技术等。”陈立表示，这说明餐饮行业与农业发展可以实现双向的良性互动。

此外，餐饮业也是城市社会经济变迁的反映。近日，第六版黑珍珠餐厅指南发布，其中显示，上海仍然是内地新上榜餐厅最多的城市，担纲品质餐饮消费的风向标。在北京，品质餐饮覆盖了海内外的19个菜系，包含着北欧菜、官府菜、湘菜等细分菜系。成都则成为榜单Top5城市中新上榜餐厅增速最快的城市，同比增速高达150%。在新上榜城市中，济南、长沙和无锡三座城市较为亮眼，近两年的品质餐厅门店数平均增长率超过了10%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：餐饮消费“开门红” 品质消费迎新机遇
　　近期，在全国很多地方，餐饮消费都迎来了“开门红”。仅春节期间，据商务部数据显示，全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比，增长了6.8%。…
探寻城乡历史文化保护传承 “传统村落万里行”在安徽黄山启动
　　人民网黄山2月16日电 （记者许维娜）近年来，我国传统村落保护、利用力度空前，成效显著。新时代十年，传统村落保护工作取得重大成果，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部