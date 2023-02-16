人民网黄山2月16日电 （记者许维娜）近年来，我国传统村落保护、利用力度空前，成效显著。新时代十年，传统村落保护工作取得重大成果，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。

为让传统村落在乡村振兴中焕发新的活力，16日上午，由中央网信办网络社会工作局、住房和城乡建设部办公厅和村镇建设司共同主办，中国互联网发展基金会和中国互联网新闻中心（中国网）承办的“发现最美 你评我论”——“传统村落万里行”网评品牌活动在安徽省黄山市启动。

记者了解到，此次“传统村落万里行”网评品牌活动，旨在通过中央和地方新闻媒体全面、充分、典型的报道，广泛挖掘一批传统村落保护利用的典型案例和人物故事，生动展现党的十八大以来传统村落保护工作取得历史性成就，用心用情用力讲好中国农耕文明传承发展故事，在全社会广泛凝聚起保护传统村落的共识力量。

在接下来的时间里，采访团全体成员将深入安徽省和福建省多地调研采访，考察安徽省黄山市西递村、宏村，福建省宁德市漈下村等多个传统村落，从乡村旅游看传统村落保护，以一首信息、鲜活案例展现古老农耕文明赋能乡村振兴具体成效。采访团还将用镜头和笔触记录老屋“活”起来、古村“美”起来的发展历程，全方位、多角度、立体化开展宣传报道。

此外，主办方表示，本次活动是“发现最美 你评我论”网评品牌活动的重要组成部分，系列活动将围绕建设生态文明、推进乡村振兴等主题，邀请媒体记者和网络正能量骨干等进行实地考察，生产推出一批网友喜闻乐见的网络评论作品，激励广大网民凝心聚力，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

(责编：杨曦、吕骞)

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