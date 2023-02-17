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雄安新区10项举措稳定经济发展

2023年02月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报雄安2月16日电  （记者张志锋、史自强）日前，河北雄安新区出台10项稳定经济发展政策措施，以加快推进项目建设和企业复工复产、促进消费和就业，有力提振市场信心。

　　加快推进项目建设。对列入2023年雄安新区政府投资的新开工项目，经认定2023年3月31日前、6月30日前开工建设的，分别给予经费奖励。

　　加大促消费力度。统筹5000万元开展“购享雄安”活动，面向家电、家具、餐饮、商超等重点领域进行消费补贴；安排不低于100万元，开展汽车领域促消费活动。

　　促进工业企业复工复产。符合“小升规”“专精特新”“百项转型”奖励支持政策的企业，免申即享、即享即补。

　　降低企业经营成本。对承租国有资产类经营用房的服务业小微企业和个体工商户，符合条件的可减免当年6个月房租。

　　加大贷款贴息支持力度。对新区内获得银行等金融机构新增贷款的传统产业企业、服务业中小微企业，予以适当贴息。

　　支持企业吸纳就业。对吸纳2年择业期内未就业的全日制大专以上高校毕业生就业见习，并按月发放基本生活费的单位，给予最长不超过12个月的就业见习补贴。

　　支持扩大外贸企业进出口规模。对年出口额较上一年度增长超过10万美元的企业给予一定补贴，单个企业每年最高补贴不超过100万元。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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