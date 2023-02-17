林子夜

不断探索好用管用的机制做法，加速科技成果转化，创新的活力必将持续涌流

专利也可以“先用后付”了？前段时间，北京首例先使用后付费的高校专利许可案例在中关村落地，从协商到签订协议仅用半个多月。北京市科委、中关村管委会等部门鼓励高等院校、科研机构、医疗卫生机构授权中小微企业先行试用科技成果，允许企业在试用后再支付专利许可费，为提高科技成果转化效能提供了新思路。

从实验室到产业化，想实现科技成果转化，其实并不轻松。长期以来，专利要价高、信息披露和交流渠道不畅、成果评估耗时长、企业对成果信心不足等问题，都是阻碍科技成果转化的难点。只有不断创新机制，打通梗阻，才能让更多优秀的科技成果加速转化。

加速转化，需要打破信息壁垒。从实践来看，企业和高校等机构间往往不缺初步的信息了解，甚至早已是合作多次的伙伴，但在面对新的技术专利时，双方还是存在对技术先进性、成熟程度和实际市场前景的信息误差。出于风险担忧，企业往往要用大量时间精力进行专利评估，而先使用后付费的尝试，恰好加速了这一过程，让专利及时投入市场验证，不再被“束之高阁”。

加速转化，需要完善服务体系。一项科技成果成功落地，既需要高校、科研机构、企业这些供需主体，也离不开政府部门、科技中介机构等桥梁渠道。技术交易所、评估机构、律师事务所、担保机构等可以在多个环节提供专业力量，科技、教育、财政等政府部门也可在组织试点、激励创新等方面加强联动、切实推动。多方通力合作，完善服务体系，科技成果转化当能如虎添翼。

加速转化，需要创新分配机制。从实践来看，由于专利许可费通常较高，企业尤其是中小微企业难免担心成本回收问题。先使用后付费模式的试点，前期降低使用门槛，鼓励企业大胆尝试，后期里程碑式付费，探索收入提成等多种分成方式，既兼顾了供需诉求，又充分调动了积极性，促成了彼此的深度合作。未来，相信随着更多转化合作的达成，将有一系列分配方案出现。

北京的探索并非孤例。从畅通对接到降低门槛，从创新机制到完善保障，近年来，各地各部门都在为促进科技成果转化努力。国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》显示，高校有效专利许可率近5年稳步提升，2022年达7.9%，较上年提高0.9个百分点；科研单位有效专利许可率为6.3%，较上年提高0.5个百分点。

明者因时而变，知者随事而制。只要不断探索好用管用的机制做法，加速科技成果转化，创新的活力必将持续涌流，更多优秀科技成果定能成为推动高质量发展的现实生产力。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 08 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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