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截至2022年底，全国返乡入乡创业人员数量累计达1220万人

栽下梧桐树  引回“金凤凰”（乡村振兴，人才是关键②）

本报记者  常  钦
2023年02月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　人才振兴是乡村振兴的基础。习近平总书记指出：“要引进一批人才，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，帮助他们解决后顾之忧，让其留得下、能创业。”

　　各地着力优化环境、完善政策，不断提升乡村对人才的吸引力，各类人才投身乡村，汇聚更多资金、技术要素，带动形成农村创业创新热潮，不断拓展农村就业空间和农民增收渠道。

　　

　　人才下乡，技术有准头、种粮有赚头、未来有盼头

　　中原粮仓麦苗青青，浇上返青“头一水”。2月10日一大早，河南省洛阳市孟津区河阳街道高粱家庭农场，周高粱开着拖拉机拉着新买的喷灌机下田浇麦。“苗情真不赖，一二类壮苗比例挺高，肥水跟得上，今年夏粮管保又是好收成！”周高粱说。

　　说起春管农事，周高粱声音洪亮。这位脸庞黝黑、手指粗长的农家汉子，是一名大学生。“毕业时想返乡创业，种了一辈子地的父亲劝俺三思，怕吃不了苦。”周高粱坦言，返乡创业不是“拍脑袋”，自己也经过“深思熟虑”。

　　进村入户问乡亲，到农业企业学技术，周高粱调查发现，以前田间道路不畅，大型农机下不了地，现在随着高标准农田等项目落地，地平整、路成网、渠相连。他还从区里了解到返乡创业有各项惠农扶持政策，“购买农机能拿补贴，机械化种田肯定大有赚头，农机服务还能帮助乡邻，一举两得。”

　　打定主意，周高粱毅然回乡，跟着父亲流转了800多亩地种粮食。周高粱自学农机操作和维护，带动乡亲们机械化种田。他先后购置了拖拉机、收割机、无人机等30多台（套）各类农机设备，累计投入超过百万元。如今靠着小麦、玉米、大豆、花生等作物种植，高粱家庭农场年产值超过200万元。

　　大农机带动种粮增产增效。周高粱介绍，拿打农药来说，人工打药，一人一天顶多10亩地，而无人机一天能作业几百亩，节水减药，一亩地还能省好几十块钱。靠着测土配方施肥、水肥一体化等新技术，高粱家庭农场种的粮食成了面粉厂的“香饽饽”。看着产量高、效益好，越来越多的乡亲主动上门，周高粱成了乡亲们的“田保姆”，农机服务辐射周边四五个村子。

　　技术有准头、种粮有赚头、未来有盼头。“年轻人像庄稼一样，向下扎根泥土、吸取营养成长，一定能收获粮食满仓。”周高粱积极参与乡村人才培训，入选区委组织部评定的乡土实用人才库，还被评为区里的“十佳致富带头人”。说起今年的新打算，周高粱说，必须抓紧学新技术，推广品种优质化，进一步提高亩均效益。

　　“全面推进乡村振兴需要更多的人才支撑。”洛阳市委常委、组织部部长何伟说，市里将乡村人才振兴纳入全市人才工作规划，扎实开展农业科技人才引育、高素质农民培育等行动，先后建成创新平台12个、省级乡村振兴技能人才培养示范基地6个，累计培育高素质农民5400余名，为全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑。

　　乡村振兴，关键在人、关键在干。农业农村部乡村产业发展司有关负责人介绍，2012年至2022年底，全国返乡入乡创业人员数量累计达到1220万人。下一步，随着全面推进乡村振兴不断深入，农业生产条件不断改善、农村基础设施短板加快补齐，大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，各类人才在农村广阔天地大施所能、大显身手，将带动农村就业空间和农民增收渠道进一步拓展。

　　改善乡村创业创新环境，让各类人才“引回来”“留得住”

　　2月9日，江西省永新县高市乡青年人才创业党支部会议室里，文亮来率先提出用工需求：“眼下基地着手整枝埋肥，每天要保证15名用工，2月底前完成，不耽误开花授粉挂果。”

　　今年是文亮来返乡发展井冈蜜柚的第十个年头。原先，文亮来与朋友在深圳开了一家小工厂。后来，高市乡招商引才团向他推介了井冈蜜柚产业。“井冈蜜柚是有名的特产，当地有政策优惠，我也一直想回家乡创业试试看。”文亮来的吉安庆丰农业有限公司在高市乡“落户”，种下了8万多株蜜柚苗。

　　“这一路走来并非一帆风顺。”回顾返乡创业路，文亮来打开话匣子：2013年冬天，基地遭遇低温天气，柚苗冻坏一大半，损失达150余万元；没有做整体规划，没有跟上市场需求变化，陷入销售难……起步阶段，产业发展屡遭挫，文亮来一度想要放弃。

　　“做农业要看到回报，就要坚持。你接着干，问题来了我们一起来解决。”县里干部的倾心帮扶，让文亮来坚定了信心：科技特派员专人对接服务，争取配套资金和项目，小到用工用地、矛盾调节、政策扶持，大到品种建议、发展方向、整体规划，相关部门都给予帮扶。

　　在政府的帮助下，文亮来的果园不断“升级”：新建1000立方米冷库用于蜜柚储存，为错峰销售打下基础；搭建小火车运输设备，节省了人力；引进智能测糖分拣设备，根据果子大小分拣蜜柚，测量糖度、识别坏果，保证蜜柚品质。多措并举，果园近两年产值达1400多万元。

　　功夫不负有心人，在文亮来带动下，周边村庄户户有柚园、家家有收入，绿了山头、甜了心头。文亮来免费为村民提供果苗和技术，统一按市场价回收果子，每年入股分红达600多万元，吸纳老年人到果园务工，年均发放务工工资260万元。

　　近年来，永新县创新引才机制，在外优秀企业家、大学毕业生、退伍军人、农民工等返乡下乡创新创业的，在资金、技术和场地上给予全面支持。目前，全县共吸引返乡创业人才1000余人，建立农民专业合作社342家、家庭农场186家，吸纳村民社员2.7万多人。

　　“党的二十大报告提出全面推进乡村振兴，越来越多的年轻人回到农村创业创新。”文亮来说，接下来将依托蜜柚产业发展乡村旅游，打造集生态种养、户外拓展、乡村民宿等为一体的田园综合体，实现种植基地向深度体验游转型，带动更多村民增产增收。

　　农村是干事创业的广阔舞台，各地改善乡村创业创新环境，让各类人才“引回来”“留得住”。农业农村部人事司有关负责人说，健全人才兴农强农的政策体系，对乡村人才引进、使用、激励等作出制度性安排，加大农业农村人才创业扶持力度，在进修培训、项目审批、信贷发放、土地使用、税费减免等方面给予优惠政策。农业农村部联合财政部实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，向到乡回乡返乡入乡的产业带头人倾斜，加强系统培育和综合扶持。

　　产业兴、人气旺，为乡村振兴注入强劲动能

　　山东省金乡县卜集镇，张金鹏的电商分销基地内，蒜头成堆、蒜香弥漫，乡亲们麻利地剪秆装袋、称重发货。“还是年轻人办法多，网上卖大蒜，家门口有了新活计，俺一天能挣150元。”59岁的刘翠兰边打工边学技术，干劲十足。

　　金乡县有“中国大蒜之乡”之称，常年种植大蒜70万亩，年均产量80万吨，产品出口170多个国家和地区，“金乡大蒜”的品牌价值已超218亿元。近年来，金乡县返乡打“蒜”盘的年轻人越来越多，张金鹏是全县第一批通过电商销售大蒜的创业者。

　　“家乡的大蒜名声在外，发展农产品电商我充满信心！”张金鹏牵头搞起大蒜电商，随着交易量不断上升，加工区从小院搬进2000平方米的仓库，带动130多名乡亲一起发展。

　　随着规模扩大，张金鹏遇到了创业路上的难题。“俺们这网点少、运输成本高。5斤装的大蒜，每单快递费要3.3元，比周边地区高出几毛钱。”张金鹏说，每天订单过万，高成本就会失去竞争优势。

　　卜集镇组织村党支部、电商企业、快递企业召开座谈会，建成镇级农产品电商产业园，镇级快递集散中心，31个行政村每村建成一处快递服务网点，村级直投率达到100%。

　　如今，张金鹏开设网店4年，年销售额最高达2亿元左右。谈及未来，张金鹏胸有成竹：“让科技为农业赋能增效，继续深耕乡村产业，吸引和带动有志青年回到农村，帮助农民致富。”

　　金乡县人才事业发展中心主任张亚鹏介绍，县里依托“蒜小宝”人才驿站、青创服务站等平台，用好引才育才政策，在创业补贴、金融信贷、住房保障等方面给予返乡创业人才重点支持，进一步激发青年人才返乡创业创新热情。

　　打好“乡情牌”“乡愁牌”，越来越多的优秀人才奔赴乡村一线助农兴农。山东省泗水县启动“乡村振兴合伙人”招募工作，通过合伙人带动，向一二三产业融合发展要效益，推动乡村产业全链条升级，带领农民增收致富。

　　泗水出台《关于扶持乡村振兴合伙人的若干措施》，提供土地、税收、金融、培训、职称评定等一系列支撑政策。“政策给力，我一眼就看中了这里的绿水青山！”在北京打拼多年的王大强，通过招募来到泗水创业，参与打造研学基地，农耕文化、田园文化、非遗传统文化体验吸引来不少游客，乡亲们家门口办起农家乐，吃上“旅游饭”。

　　“让乡村人气旺起来，创业带就业，就业促增收。”农业农村部乡村产业发展司有关负责人说，下一步，农业农村部将继续深入实施农村创业创新带头人培育行动，提升农村创业培训的针对性和有效性。开展全国农村创业创新园区（基地）示范创建工作，以园区（基地）为载体，为农村创业搭建高质量服务平台。开展全国农村创业创新优秀带头人典型案例推介活动，营造农村创业良好氛围。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 18 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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