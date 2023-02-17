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浙江省绍兴市柯桥区

电商直播促“共富”

李  永
2023年02月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　在浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联兴村，一场直播正在进行，一家企业负责人祝建康说，“在电商直播‘共富工坊’帮助下开设了这个直播间，销量增加了70%左右。”

　　联兴村内企业众多，村党委联合电商龙头企业，通过人员培训、技术服务等方式，让更多村内企业搭上了电商直播发展“快车”。目前，全村已有各类直播间100多间，从业人员600多人。去年村集体收入达到1200万元，村民人均可支配收入超过8万元。近年来，柯桥区组织发动区内89家企业、商会，与集体经济相对薄弱村开展党建结对联建，打造“1村、1企、1部门、1驻村团队”的结对帮促格局。截至目前，全区已探索构建了140余个各种形态的党建联建实践项目。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 18 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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