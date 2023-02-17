新华社北京2月16日电 商务部16日发布不可靠实体清单工作机制公告，决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠实体清单。

公告称，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将上述企业列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：

一是禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；二是禁止上述企业在中国境内新增投资；三是禁止上述企业高级管理人员入境；四是不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格；五是对上述企业分别处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。

公告还提出，上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。公告自公布之日起实施。

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经