让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活
2023年02月17日08:53 | 来源：新华网
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原标题：让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活
新华社北京2月16日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷16日说，让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活，让适老化服务、休闲娱乐等设施更加丰富，使居民生活消费更便利。
束珏婷在商务部当天举行的例行新闻发布会上说，近年来，商务部积极推进便民生活圈建设，会同有关部门在全国确定两批共80个试点地区，指导推动试点工作加快落地。
一是重点完善社区消费的供给设施。按照“缺什么、补什么”的原则，一圈一策，推动补齐便民服务设施短板，完善生活基本保障类业态和品质提升类业态。
二是重点推动社区消费的场景创新。推动一刻钟消费服务圈、养老托育圈、休闲文化圈等各类服务功能更好融合，引导便利店、社区超市“一店多能”等。
三是重点培育社区消费的市场主体。加快发展综合服务型的商业中心、邻里中心，鼓励连锁企业门店进社区，支持开展社区促消费活动，激发市场活力。
据介绍，截至目前，80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点28万个，覆盖居民社区2766个，服务居民3200多万人。
(责编：赵竹青、陈键)
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