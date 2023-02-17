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三部门联合发文 金融支持交通物流领域再发力

2023年02月17日08:54 | 来源：新华网
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原标题：三部门联合发文 金融支持交通物流领域再发力

　　图为2月13日快递运送货车停靠在贵州快递物流园内。新华社记者刘续摄

　　新华社北京2月16日电（记者吴雨）记者16日从中国人民银行获悉，人民银行、交通运输部、银保监会日前联合印发通知，就进一步做好交通物流领域金融支持与服务提出一系列举措要求，助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。

　　人民银行、交通运输部、银保监会印发的《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》要求，银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，切实加大信贷支持力度。鼓励银行合理确定货车贷款首付比例、贷款利率等，在疫情及经济恢复的特定时间内适当提高不良贷款容忍度，细化落实尽职免责安排。

　　此前人民银行宣布，交通物流专项再贷款将延续实施至2023年6月底。此次通知进一步明确，将道路货物专用运输经营者、道路大型物件运输经营者、道路危险货物运输企业、道路货物运输站场经营者、中小微物流仓储企业纳入支持范围。同时，运用支农支小再贷款、再贴现支持地方法人金融机构等发放交通物流相关贷款，并鼓励交通物流企业发行公司信用类债券融资。

　　在交通物流基础设施和重大项目建设方面，通知提出，加强政策性开发性金融工具投资交通物流项目的配套融资支持。鼓励金融机构为完善综合交通网络布局、落地“十四五”规划重大工程、加快农村路网建设、水运物流网络建设等提供支持。

　　此外，通知还提出，要建立健全信息共享机制，各地交通运输主管部门要推动健全交通物流“白名单”机制，与辖内银行建立信息共享和批量核验机制，降低银行、市场主体操作成本。同时，发挥各方合力，做好配套支持与服务，鼓励有条件的地方加大贴息、担保增信等配套政策支持。

(责编：赵竹青、陈键)
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