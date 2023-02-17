原标题：节后“返工热” 小心租房、招工骗局

春节过后迎来租房、就业高峰期。58同城、安居客2月9日联合发布的数据显示，春节后一周，一线城市和部分二线城市租房热度环比翻倍，部分城市租房热度环比涨幅超过200%。与租房一起“热”起来的还有就业市场。招聘平台猎聘最近发布的报告显示，春节后新增就业机会主要集中在北京、上海和深圳等大城市，这3个城市的新发职位占比分别为12.6%、10%、9.5%。

中青报·中青网记者注意到，随着一二线城市租房和就业高峰的到来，一波专门针对涉世未深的年轻人的租房、就业骗局也随之而来，值得警惕。

长收短付、高收低租，有人骗了租金就“跑路”

上海市浦东新区人民法院近日公布了两起租房诈骗案件，经法院一审判决，两名被告人均被判刑并处罚款。这两起案件均为套路雷同的租房诈骗案件。

在一起案件中，被告人田某因沉迷赌博输光了所有积蓄，急需用钱的他在网上看到“高收低租、长收短付”的骗钱套路——即中间人以较高月租价格、短期向房东租用一处房屋，再以较低月租价格、长期向下家出租同一处房屋，待收取下家大笔租金后，中间人直接拿钱跑路。

田某以每月4100元、月付的形式租下了一套房屋，再以每月3000元的低价将该房屋整年出租给下家，实际骗得租金近3万元。田某当晚就在赌桌上把钱全部输光，随后逃往外地，后被公安机关抓获。经法院审理，田某的行为构成合同诈骗罪，因其系累犯，依法从重处罚。在退赔钱款并取得被害人谅解后，田某被判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。

而在另一起案件中，被告人马某是一名房产中介，他利用职务之便，找人冒充房东出租房屋，骗取租客资金近7万元。最终被以诈骗罪判处有期徒刑三年、缓刑四年，处罚金三万元，并禁止其在缓刑考验期内从事房产中介相关活动。

据悉，《上海市住房租赁条例》已于今年2月1日起施行，从立法层面规范房屋租赁市场。浦东新区法院法官提醒节后返工租房的年轻人，租房时一定要克服贪便宜的心理，除了选择正规中介外，还应仔细核验房屋信息；如出租人是房东本人，要注意查看其身份证、房产证等原件；如出租人是“二房东”，务必要联系房东本人核实情况。

无需工作经验，轻松跑腿可赚大钱？

春节过后没多久，上海一家美容院的美容师小天就连续被“骗”了两次。第一次，她经朋友介绍接单了一项兼职工作，在某购物平台上刷单。支付了680元中介费后，她开始接受上家的派单，“每做一个有效评论，可以赚4元到5元”。但小天很快就发现可能连680元的“中介费”都赚不回来。对方对其在该平台上账号的评级信息了如指掌，一会儿说她的信用分不够，一会儿说她在平台上有多项购买记录拿了差评，总是有各种理由来说明她的“评论”无效，不值4元。

小天告诉记者，除了“兼职刷单”外，她还找到了“无需工作经验，轻松跑腿可赚大钱”的项目——去银行开卡，再上传自己的身份证件照片，使用对方提供的手机号绑定银行卡，每开一张银行卡，可以赚80元至150元不等。

中青报·中青网记者注意到，近期随着大量外来人员返沪工作，“轻松跑腿赚大钱”的营生又开始在手头拮据、着急找工作的年轻人中“流行”了起来。而这样的“营生”很可能让年轻人“既赚不到钱，又惹上官司”。

这则“无需工作经验，轻松跑腿可赚大钱”的网络平台招聘广告也吸引了远在湖北的小彭。他告诉记者，招聘方不仅承诺为其报销高铁车票，还开出高额工资，邀请他来上海打工，而工作内容是携带身份证根据公司指示递送相关资料。

抱着试一试的心态，小彭从湖北来到上海市奉贤区。在与“公司”联系人碰面后，对方当即为小彭开出了“业务单”，要求小彭将自己的身份证和办理的名下银行卡送到指定地点，交由其“公司”运作便可轻松赚大钱。听从安排的小彭在奉贤区多次与不同的人在不同的地点碰面，将本人身份证和实名登记的银行卡递送给他人。但对方原先答应的报酬却迟迟没有到位，而小彭的银行卡也被冻结了。

警惕“跑分”陷阱，避免上当成“卡农”

小彭报警后，上海奉贤警方调查了他的银行卡信息，发现其银行卡因涉及电信网络诈骗案而被公安部门止付冻结，并且卡内交易流水异常。原来，小彭是被所谓的“公司”诓骗来上海成了“卡农”。

警方通过小彭提供的“招工贴”线索，在浦东、普陀等地相继抓获13名“跑分”犯罪团伙成员。这些人员自2022年11月以来就在网上发布招工贴吸纳“卡农”，以在大城市跑业务为由，在沪碰头实施转账“跑分”，替电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，进行洗钱等非法活动。

上海市公安局奉贤分局刑侦支队八支队长郭宇告诉记者，通过电话、微信、网络平台等招募“刷单”、跑腿人员的招聘信息多为骗术，目的是通过各种手段招揽“卡农”。“号称轻轻松松月入过万，但这看似简单的工作背后，却是在为不法分子洗钱。”郭宇介绍，奉贤警方近期连续破获多起“跑分”案件，抓获10名犯罪嫌疑人。这些案件都无一例外地以“招工”名义要求求职者提供银行卡、身份证、手机卡等信息。

在奉贤务工的老徐经几个年轻打工人介绍，找到了一份“新工作”。“老板”凌某一通电话，就让老徐把身份证、银行卡、手机卡等信息上传。后经警方调查，凌某等6人负责在网上联系上家，建立聊天群。随后不断物色“卡农”帮助走账，当“卡农”银行卡内资金累积到一定数量后，凌某等人便将资金转给上家，转账成功后将截图发到群里，再由上家按一定比例结算好处费。经初步查证，1月至今凌某等人共计为犯罪团伙结算资金400余万元。

刚刚大学毕业的小张和小杨也遭遇了招工诈骗。两人在手机微信群内看到招工消息，添加对方微信后，按照对方指示结伴来到奉贤西渡地区，对方要求两人提供名下银行卡、身份证及手机卡等，但两人感觉正常招工根本不需要这些东西，遂拒绝了对方要求并报案。经查，张某等4名犯罪嫌疑人负责在网上招揽“卡农”，随后驾驶车辆前往约定地点见面验卡，验卡成功后进行“跑分”走账。经初步查证，4人所涉及银行卡走账流水近350万元。

郭宇提醒正在找工作的年轻人警惕“跑分”陷阱，不要轻易被网络平台或者“朋友”所谓的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息、手机卡、银行卡等支付账号，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。（林静 曹赟娴 王烨捷）

(责编：赵竹青、陈键)

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