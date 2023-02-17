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世界海拔最高特高压输电工程开建

2023年02月17日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：世界海拔最高特高压输电工程开建

　　国家电网有限公司金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程、通山抽水蓄能电站（以下分别简称为金上—湖北工程、通山抽蓄电站）16日开工，两项工程总投资427亿元。其中，金上—湖北工程采用我国自主研发的特高压直流多端级联新技术，是目前世界上海拔最高的特高压直流输电工程。

　　据了解，金上—湖北工程额定电压±800千伏、额定容量800万千瓦，送端在西藏昌都和四川甘孜分别建设卡麦和帮果两座换流站，汇集金沙江上游的水电和新能源，受端在湖北黄石建设大冶换流站，接入华中特高压交流骨干网架。直流线路全长1901公里，途经西藏、四川、重庆、湖北4省（直辖市、自治区）。通山抽蓄电站采用成熟、经济的抽水蓄能技术，在湖北通山新建4台35万千瓦可逆式发电机组，将发挥保障大电网安全运行的“稳定器”“调节器”作用和支撑新能源大发展的“充电宝”作用。

　　川藏高原的水电和新能源资源富集，蕴藏巨大，是我国重要的战略性能源基地。未来二十年，金沙江、澜沧江等大型水电基地及周边的大规模光伏基地将陆续开发建设，总装机规模将超过1亿千瓦。建设特高压“电力高速公路”是川藏高原大型清洁能源基地开发利用的先决条件。

　　目前，国家电网已累计建成33项特高压工程，作为第一个进入川藏高原腹地的特高压直流工程，金上—湖北工程首次面临地域“无人区”和技术“无人区”的双重挑战，需要突破国际现有高压输电技术、设备和施工能力的极限，使川藏高原清洁能源大开发成为可能。

　　华中地区是我国经济社会高质量发展的重要引擎，能源电力需求强劲，“十四五”期间预计用电负荷年均增长超6%，但一次能源资源相对匮乏，且用电负荷峰谷差大，电网调节能力面临挑战，对电力保供提出更高要求。

　　金上—湖北工程建成后，每年可向华中输送电量近400亿千瓦时，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。通山抽蓄电站建成后，双倍调节能力达280万千瓦，接近湖北电网最大峰谷差的20%，可充分发挥调峰、填谷、调频、调相和事故备用等作用，提高电网顶峰保供能力。

　　电网工程投资大，具有带动力强、中长期经济效益显著等优势，可推动装备制造业转型升级，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。据估算，两项工程可带动上下游产业投资超过1000亿元，提供就业岗位超过2万个，综合经济社会效益巨大。

　　国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示，两项工程的开工建设，拉开了今年电网重大工程建设的序幕。（记者何亮）

(责编：赵竹青、陈键)
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