原标题：实现三项“首次” “微笑”卫星完成赴欧星箭联试

16日，记者从中科院国家空间科学中心获悉，中科院空间科学（二期）先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE，“微笑”卫星）任务团队，赴位于荷兰的欧空局欧洲空间技术中心开展卫星初样星箭联合试验，顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验，试验实现三项国内“首次”。

“这是2020年1月SMILE任务级初样设计评审后的又一次中欧现场交流活动，也是SMILE任务研制过程中的里程碑节点。”中科院微小卫星创新研究院研究员、SMILE卫星系统副总师张晓峰说。

为确保此次任务顺利完成，中方卫星团队于2022年12月底提前将SMILE结构星三个舱段通过海运临时出口运输到欧空局。这实现了中国卫星及设备首次出口运输到欧空局。

SMILE的整星集成工作由中科院微小卫星创新研究院负责，欧空局协助。SMILE任务卫星团队在欧洲空间技术中心厂房顺利完成结构星三个舱段的总装、集成和各项准备工作。这是中国卫星团队首次在欧空局进行整星集成与装配。

卫星与运载对接和分离冲击试验由中欧双方共同进行。双方合作完成了星箭接口检查确认、试验细则评审、两次星箭机械接口对接和分离冲击试验，均取得圆满成功。这是中国卫星首次与欧洲运载进行对接和分离冲击试验。

“依据中欧双方的研制计划，SMILE任务团队将于今年4月赴西班牙开展与欧方载荷舱的对接试验，并于5月和9月赴德国开展与欧方测控站、数传站的对接试验，进一步夯实正样研制工作，确保卫星按时发射。”张晓峰介绍，按计划，SMILE将于2025年在法属圭亚那库鲁航天发射中心发射。

据悉，SMILE是中国首次与欧空局进行任务级深度合作的空间科学探测任务，其科学目标是探测太阳风-磁层相互作用大尺度结构和基本模式，认知磁层亚暴整体变化过程和周期变化，探索日冕物质抛射事件驱动磁暴的发生和发展。工程总体由中科院国家空间科学中心和欧空局联合组成，卫星总体为中科院微小卫星创新研究院，运载火箭采用阿丽亚娜空间公司的Vega-C运载火箭。（记者陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)

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