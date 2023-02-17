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李志强委员：为科技创新提交高质量提案

2023年02月17日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：李志强委员：为科技创新提交高质量提案

　　为科技创新建言献策，是全国政协委员、中国航空制造技术研究院院长李志强履职的最大特点，也是他每年提案的必选题。自2018年担任全国政协委员以来，李志强已递交了10份提案，涉及科研项目管理改革、研发费用税收政策、数据产权立法等多个方面，均着力推动科技创新。

　　在担任军工科研院所管理人员的同时，作为一名有着30多年工作经验的航空科技工作者，李志强仍坚守科研一线，带领科研团队勇挑重担，瞄准关键技术、卡脖子难题，不断创新。

　　“身处一线，能真切了解大家所需、所想，对遇到制约科技创新的政策难题时，既有直接感受，也有充分研究。”李志强说，这些均为高质量履职创造了有利条件。

　　2022年，李志强在调研中发现，科技型企业面临强烈的资金供需矛盾，研发投入大、资金需求强烈，但实物资产少、缺担保，难以获得融资。通过知识产权质押融资是解决科技型企业这种困境的重要途径，然而在实际业务中，存在一些问题：担保公司增信作用发挥不足、知识产权质押融资风险分散不足、贷款资金提供主体单一等。

　　鉴于此，李志强提出了《关于完善知识产权质押融资风险管控的提案》。他建议建立政策性担保机构，建立合理的政府补偿机制，加强政策性银行知识产权质押融资支持力度，推动知识产权质押融资的发展，发挥其对企业加大科技研发投入、加强科技成果转化的激励作用。“提案中的建议已被相关部门采纳，也将被作为制定相关政策的重要参考。”李志强说。

　　这是李志强履职的缩影。

　　“准备提案是一件‘烧脑’的事，但提案建议能被采纳并发挥作用又是一件无比幸福的事。”李志强认为，提交提案是政协委员的权利，提出高质量提案则是政协委员的义务，每份提案均会被相关办理单位处理，如提案内容不精、不准、不实、含金量不高，不仅占用办理单位工作人员的时间精力，还会难有所获，算是一种“奢侈浪费”。

　　“做政协委员是沉甸甸的责任与担当，而不仅仅是一份荣誉。”谈及履职感受，李志强坦言，在立足岗位的同时，全国政协委员还要积极关注国家政策，对行业上下游有充分的了解，不断更新自己的“知识库”，扩大自己的“朋友圈”，并进行广泛调研交流，凝练问题，收敛方法，才能更好发挥专业所长，为科技创新提出高质量提案，进而为国家经济社会发展建言资政。

　　今年全国两会，李志强带上会的提案里，依然是他长期关注的科技创新主题，如改进科研经费投入机制、优化军工科研事业单位科技成果转化环境、建立数据产权登记体系等。“党的二十大为完善科技创新体系、加快实施创新驱动发展战略指明了方向，加快实现高水平科技自立自强，与实现第二个百年奋斗目标密切相关，科技创新等不起，也急不得，要统筹谋划，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，更好发挥科技是第一生产力的关键作用。”李志强说。

(责编：赵竹青、陈键)
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