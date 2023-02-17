原标题：推进国际组织建设 扩大国际科技界“朋友圈”

中国科协十届六次全委会2月16日在京召开。中国科协主席万钢在报告中指出，为深化国际科技人文交流，增进开放信任合作，2022年中国科协大力推进国际组织建设，多个国际科技组织建设取得突破性进展。

万钢在报告中说，2022年，我国在国际科技组织建设方面取得突破性进展。如，中国汽车工程学会牵头发起成立国际氢能燃料电池协会，中国电子学会发起成立世界机器人合作组织，中国颗粒学会发起成立国际介科学组织，中国机械工程学会发起成立国际智能制造联盟。中国科协启动世界青年科学家联合会等新一批国际科技组织的论证和报批工作，支持中国工业设计学会等20余家单位在重要科技领域做好国际科技组织培育发起工作。同时，中国科协协同相关部委就绿色通道达成共识，推动出台关于加快推进国际科技组织建设的有关意见及领域规划。

2022年中国科技工作者深度参与国际组织事务也取得新进展。万钢在报告中指出，截至目前中国科协及全国学会共加入国际组织380个，专家个人加入国际组织205个，969位专家在其中任重要职务，我国科技工作者在国际科学理事会、世界工程组织联合会、亚洲科学理事会中的作用更加凸显。

为持续扩大国际科技界“朋友圈”，在深化民间科技人文交流方面，中国科协与美国科促会续签合作备忘录，中国物理学会与美方共办吴健雄先生诞辰110周年纪念活动。衔接东盟、澜湄、上合等区域合作组织机制开展近50个合作项目。中国化学会联合南开大学等承办第54届国际化学奥林匹克竞赛，84个国家参赛。中国科协还举办青少年创客营等品牌活动，覆盖全球150个国家。推动科技馆体系国际科普交流互惠，“中国古代科技展”展品受邀赴希腊美术学院巡展。

此外，全国学会发展外籍会员4500余名，外籍科学家担任学会领导职务实现多年来零的突破。开展工程师国际互认区域和行业试点，与新加坡、缅甸等国相关组织签署互认协议，登记注册具备国际互认资格的工程师超过1000名。（记者刘莉）

(责编：赵竹青、陈键)

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