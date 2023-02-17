原标题：仿生种子“船舱”设计成功

《自然》杂志16日发表一项中美科学家合作的农业研究，描述了一个受牻牛儿苗种子自钻孔行为启发的可生物降解种子“船舱”，其实际上是一个种子载体，使种植成功率比牻牛儿苗种子还要高。这项技术或能提高飞机播种的效果，帮助应对土地退化地区的农业和环境压力。

对于面积大且难以到达的地区来说，飞机播种是一项关键的播种技术，能加速火灾后的重新造林或荒地恢复。不过，当种子落在地表时，容易受到天气破坏或是被野生动物吞食，导致发芽率很低。不同牧草种的种子有自埋能力，这种能力可以给不同类型的种子带来优势。

由美国卡内基梅隆大学、埃森哲实验室、中国浙江大学等机构科学家组成的团队，此次设计了一种模拟牻牛儿苗种子的木基可生物降解种子载体。牻牛儿苗属的种子能打开卷曲的尾巴，以类似钻头的方式把种子埋到地下。研究团队设计的种子载体有3个卷曲的尾巴，能在加湿后打开，搬运的最大种子和白皮松树种子一般大，约有11毫米长，72毫克重。增加能打开的尾巴数量，还可以确保钻头部分与地表形成一个更适合挖掘的角度。

实验表明，该种子载体在平地（难度最大的地形）上的播种成功率为80%，降低了被风吹走或被动物吞食的风险。在相同的地形条件下，天然牻牛儿苗种子的播种成功率为0%。

研究团队总结道，该载体或许还能用于播撒肥料或有利于农业和保育应用的其他物质（如传感器）。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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