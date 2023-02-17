原标题：人工智能可分析显微镜下细胞运动

分析显微镜拍摄生物过程获得的大量数据一直是研究中的重要工作。最近，瑞典哥德堡大学的研究人员开发出一种人工智能（AI）方法，可以跟踪细胞的运动。这种方法可能对开发更有效的癌症药物非常有帮助。

在显微镜下研究细胞和生物分子的运动和行为，为更好地理解与人们的健康有关的过程提供了基本信息。研究细胞在不同情况下的行为对于开发新的医疗技术和治疗方法非常重要。

哥德堡大学研究人员开发出一种结合了图论和神经网络的AI方法，可从视频片段中挑选出可靠的信息。

图论是一种数学结构，用于描述研究样本中不同粒子之间的关系。它类似于一个社会网络，在这个网络中，粒子直接或间接地相互作用并影响彼此的行为。

AI方法利用图形中的信息来适应不同的情况，可在不同的实验中解决多个任务。例如，可重建单个细胞或分子的运动，即它们在实现特定生物功能时所经过的路径。这意味着研究人员可测试不同药物的有效性，观察它们作为潜在的癌症治疗方法的效果如何。

使用人工智能，研究人员可以从显微镜下拍摄的细胞运动序列中提取信息。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经