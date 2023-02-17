原标题：贵阳高新区：新能源汽车产业首次突破百亿产值

近日，记者从贵州省贵阳高新区了解到，去年，贵阳高新区新能源汽车产业首次突破100亿元产值，成为辖区首个工业百亿级产业，为经济高质量发展作出贡献。

作为贵州省首个国家级高新区和人才特区，贵阳高新区把新能源汽车产业打造成了特色产业。2022年以来，贵阳高新区统筹疫情防控和经济社会发展，紧扣电子信息制造、先进装备制造、新能源汽车“两主一特”产业，积极布局战略性新兴产业和前沿科技产业，推动“产业集聚”向“产业集群”发展，加快构建百亿级产业集群。

下一步，贵阳高新区将把发展工业作为首要支撑，重点发展主导产业和特色产业，实施创新驱动发展战略，推动产业链与创新链、人才链深度融合，力争“两主一特”产业产值占比保持85%以上，新增一个先进装备制造业“百亿级产业”，巩固提升新能源汽车百亿级产业地位。（记者何星辉）

(责编：赵竹青、陈键)

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