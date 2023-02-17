原标题：山西：2030年底部分非煤矿山企业基本实现智能化

16日，记者从山西省安委办获悉，《关于开展全省非煤矿山智能化建设的指导意见》（以下简称《意见》）已于日前出台，力求实现非煤矿山行业安全、高效、绿色、高质量发展。

《意见》指出，要以推动非煤矿山行业转型升级为主线，应用先进装备技术，加快非煤矿山生产技术变革，开创安全、高效、智能生产运营新模式，最大限度减少井下作业人员，提升非煤矿山本质安全水平，努力构建安全保障高、经济效益好、环境污染少、可持续发展的现代新型矿山资源开发利用体系。

《意见》明确了智能化采掘工作面、智能化供配电系统、智能化通风排水系统、智能化运输系统、智能化监测系统、工业控制安全与视频监控系统、智能化管控平台与网络通信系统等建设标准。

《意见》规划了山西省非煤矿山智能化建设的近期和远景目标，提出要将人工智能、5G通信、大数据技术引入非煤矿山智能化建设，推动非煤矿山装备向智能化、高端化发展，建设智能化非煤矿山，基本实现采掘工作面无人（少人）操作、重点岗位机器人作业，井下固定岗位无人值守与远程监控，各系统智能化决策和自动化协同运行。

2024年底前，山西省建成第一批智能化非煤矿山，形成可复制、可推广的建设经验。2026年底前，选择不同类型的非煤矿山企业，建成第二批智能化非煤矿山，形成不同类型、不同模式的建设经验。2028年底前，选择山西省单班入井30人以上、采深800米以上的地下矿山和边坡高度200米以上的露天矿山等三类高风险非煤矿山企业，建成第三批智能化非煤矿山，有效管控非煤矿山重大安全风险。2030年底前，全省具备基础条件的非煤矿山企业基本实现智能化，同时淘汰所有生产工艺落后、不具备机械化、智能化生产条件的非煤矿山。（实习记者韩荣）

(责编：赵竹青、陈键)

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