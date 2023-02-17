人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）2月15日，为期40天的2023年春运正式落下帷幕。记者从北京大兴机场获悉，2023年春运，大兴机场共计保障进出港航班2.8万架次，日均704架次，保障进出港旅客共计376.9万人次，日均9.4万人次。1月27日出现进出港高峰日，保障进出港航班787架次，进出港旅客达11.9万人次，航班量和旅客量较上年均有大幅提升。

大兴机场相关负责人告诉记者，今年春运期间疫情防控政策不断优化，叠加春节返乡需求，旅客的出行意愿空前高涨，回乡过年、探亲访友、旅游度假等出行需求集中释放，带动客流量迅速攀升，呈现出强劲的复苏势头。

该负责人表示，春运期间，北京地区多次迎来降雪天气，为保障航班正常运行，大兴机场与驻场单位紧密联动、协调配合，全面做好航班延误的各项预案，动态调整航班运行计划，提前发布降雪预警，确保除冰雪车辆、设备和保障物资充足，及时组织实施航空器除冰工作，全力以赴确保机场运行秩序，做好旅客出行保障。

据了解，自2023年1月8日起，大兴机场全面具备国际及地区客运航班保障条件，并于1月17日执行恢复后首班国际客运航班。截止目前，国际航班运行平稳，国内外航空公司积极恢复大兴机场的国际航班，后续将有更多的国际航线复航，逐步完善大兴机场航线网络。

该负责人还表示，2023年春运保障收官，大兴机场统筹保障资源、优化保障流程，圆满完成了春运各项工作，确保机场运行安全平稳，大兴机场将持续为广大旅客提供更加便利、温馨、优质的出行体验。

(责编：王连香、吕骞)

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