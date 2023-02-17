2023年春运首都机场累计运送旅客约441.1万人次。燕文颖 摄

人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）2023年春运自1月7日开始至2月15日结束，共计40天。记者从北京首都机场获悉，今年春运期间，首都机场累计运送旅客约441.1万人次，日均11万人次；保障航班约3.4万架次，日均842架次。整个春运期间，首都机场运行平稳有序。

据介绍，首都机场春运客流以返乡探亲及旅游出行为主，上海、深圳、成都、三亚、广州等城市热度较高。数据显示，首都机场自春运首日起客流呈稳步上升趋势，节前客流高峰出现在1月18日，全天运送旅客10.8万人次。节后客流高峰出现在2月6日，运送旅客13.7万人次，这也是首都机场整个春运期间的客流最高峰。

首都机场入境客运航班自1月8日起恢复至2号航站楼及3号航站楼E区运行后，截至2月15日，共保障国际及地区进出港航班2056架次，运送旅客约19.5万人次。

春运期间，首都机场坚持打造“又快又好又中国”服务品牌，全力提升春运保障的运行效率与服务品质。针对返乡、旅游等高峰客流，首都机场根据航班出港情况，动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员；在安检现场设置“易安检通道”“爱心通道”等功能型通道，助力旅客高效过检；对老年、轮椅等特殊旅客群体，提供“爱心传递贴”、“首乘服务”等服务，致力于及时识别并向特殊旅客提供全流程的帮助和指引。

此外，为更好服务夜间进港旅客的出行，首都机场在原有夜航线（首都机场-公主坟夜航线及首都机场-北京西站夜航线）基础上，从2月1日起增开“首都机场-双井桥北”夜航线，运行时间从每日 23 时开始至末架次航班结束，运行期间客满随时发车，确保每一名到达机场的旅客都能够安心乘车、顺利归家。

(责编：王连香、吕骞)

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