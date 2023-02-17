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工信部：2022年全年光伏行业总产值突破1.4万亿元人民币

2023年02月17日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年全年光伏行业总产值突破1.4万亿元人民币。

工业和信息化部电子信息司介绍，2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑“碳达峰碳中和”顺利推进。

一是产业规模实现持续增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

二是技术创新水平加快提升。2022年国内主流企业P型PERC电池量产平均转换效率达到23.2%；N型TOPCon电池初具量产规模，平均转换效率达到24.5%；HJT电池量产速度加快，硅异质结太阳能电池转换效率创造26.81%的世界新纪录，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。

三是智能光伏示范引领初见成效。新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，第三批智能光伏试点示范名单适时扩围，工业、建筑、交通、农业、能源等领域系统化解决方案层出不穷，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升。

四是市场应用持续拓展扩大。2022年国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW；全年光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

(责编：申佳平、吕骞)
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