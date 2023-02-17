新华社北京2月17日电 商务部新闻发言人17日表示，近年来，洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司不顾中方强烈反对，屡次对台实施军售，严重损害中国国家安全，严重损害中国国家主权和领土完整。根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，依据《不可靠实体清单规定》第二条等规定，将美国洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单并采取相应措施，是依法采取的正常执法行为。

商务部16日发布不可靠实体清单工作机制公告，决定将上述两家对台军售企业列入不可靠实体清单。这位发言人回应称，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益，绝不容许任何外部干涉。一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。近年来，洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司不顾中方强烈反对，屡次对台销售导弹、战斗机等进攻性武器，严重损害中国国家安全，严重损害中国国家主权和领土完整，严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重破坏台海和平稳定。我们对严重损害中国主权、安全、发展利益的实体，依法追究其不法责任。

针对“不可靠实体清单”的启用是否意味着中国对外资的态度有所转变，这位发言人表示，《不可靠实体清单规定》的适用范围是严格限定的，针对的是极个别违法的外国实体，不会随意扩大范围，广大外商投资企业没有必要担心。要强调的是，中国政府坚定不移推进高水平对外开放，坚定维护多边贸易体制，坚定维护各类市场主体合法权益。党的二十大和中央经济工作会议都明确提出要更大力度吸引和利用外资，中国政府将以更大力度欢迎世界各国企业来华投资兴业，以更大力度建设市场化、法治化、国际化的营商环境。

这位发言人强调，中方做法符合世贸组织规则。中方始终支持以世贸组织为代表的多边贸易体制，支持自由贸易，推动世界经济贸易健康发展。

(责编：徐婵、杨光宇)

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