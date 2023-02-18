人民网记者 王连香

“购车上路，大有钱‘兔’”“兔年兴旺，优惠放量”……春节过后，汽车市场迎来了久违的热闹。在北京、天津、河南、大连、广州等地，不少4S店里推出了优惠购车活动，包括燃油车和新能源车在内的许多车型都推出了降价、补贴、送加油卡等活动。

“展厅的客流最近变化比较明显，看车和试驾的客户多了不少。”北京某4S店客户经理告诉人民财经，目前各大汽车品牌都推出了各类促销活动，客户选择的范围更大了。

行业专家认为，随着相关支持政策的密集出台，今年汽车消费市场有望持续释放活力，成为扩大内需的重要支撑。

各地密集释放利好政策

在去年底召开的中央经济工作会议精神指导下，各地两会都将今年整体工作的重点定为着力促进经济平稳健康发展。作为大宗消费品，汽车自然也成为各地政府拉动内需、刺激消费的重点。

据商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，汽车是消费“四大金刚”之一，2022年，我国新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，连续14年居全球首位。

在需求持续旺盛的背景下，今年以来，河南、山西、上海、福建、广州、大连等多地连续推出包括发放汽车消费券、延长新能源购置补贴等一系列促进汽车消费的相关举措，降低消费者购车成本，从而进一步释放需求。

河南将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台；山西全面落实新能源公交车购置补贴、新能源汽车车辆购置税减免、停车费减免、通行便利、路权保障等支持政策；上海对2023年期间购置并已列入目录的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税；福建对消费者购置7座（含7座）以下新能源乘用车和燃油乘用车（新车）并在省内上牌的，分别予以最低每辆4000元和3000元补贴……

“地方政府打出的一系列促进汽车消费的政策组合拳，将会对拉动内需、刺激重点行业消费起到直接的推动作用。”中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长章弘表示，进入2023年以来，各地政府不仅推出了延续新能源汽车补贴和减免相关税收的一系列政策，而且在增设新能源汽车充换电设施，向零部件企业提供金融支持，放宽二手车交易和异地上牌限制等层面，也都采取了积极的指导和支持步骤。

与此同时，当前在我国乘用车保有量中，车龄超过6年的大约有1亿辆，已经进入更新升级阶段。“这些车辆每年更新1%，将拉动汽车销量增速约4个百分点，促进更新置换需求加快释放。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青对人民网财经表示。

新能源汽车产销抢眼

“中国已经成为第二大汽车出口国，且新能源车型占比越来越大。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟介绍，2022年已有多家整车厂、供应链企业宣布扩张计划，包括吉利、长城、比亚迪等，预计2023年中国整车出口和产业链出口将继续增长，新能源汽车出口有望接近80万辆。

据了解，目前奇瑞每月往墨西哥市场发运近5000台车，2022年，奇瑞出口突破45万辆，同比增长67.7%。

截至1月底，比亚迪在全球范围内已设立了30多个工业园，生产的新能源汽车足迹遍布70多个国家和地区，超过400个海外城市。2022年全年累计出口新能源汽车近5.6万辆，同比增长307.2%。

抓住新能源汽车市场机遇，在海外市场实现新突破，是2022年我国汽车出口的最大亮点。中汽协统计显示，2022年，我国汽车出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。其中，新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。

张永伟表示，过去新能源汽车的主要市场在一线城市，现在二三线及以下城市将成为电动化的巨大增量市场。数据显示，2022年前11个月，二三线及以下城市新能源汽车销量占全国54%，2023年占比有望超过60%。

“新能源汽车的超高速增长，不仅是我国汽车市场增长的亮点，更是整个消费市场的新增长点和亮点。”王青表示。

“2022年我国新能源汽车销量表现亮眼，内销增长近一倍，增速达93.4%；外销增长1倍多，增速达131.4%。”徐兴锋介绍，我国新车销量中新能源汽车占比由2021年的1/8增至2022年的1/4，相当于新车销售中每4辆车里就有1辆新车是新能源汽车。

“未来，我国新能源汽车渗透率会快速提升。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，乘联会专家团队预测，2023年我国新能源乘用车销量为850万辆，总体狭义乘用车销量2350万辆，2023年新能源汽车渗透率将达36%。

汽车消费红利持续释放

随着日益增多的新能源汽车的上路，新能源汽车车主对充电基础设施建设的要求也与日俱增。

据国家能源局统计，2022年我国充电基础设施继续高速增长，年增长数量达到260万台左右，累计数量约520万台。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台左右；私人充电基础设施增长超过190万台，累计数量超过340万台。

近日，云南、贵州、海南等省份也在最新的政策中强调加快推进充电设施的建设。“各地方政府正在积极完善与补充各地的新能源汽车补能体系，加快充电设施建设，鼓励老旧车辆淘汰更新。”业内人士认为，这将有望进一步满足日益增长的充电需求。

如河南将加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费；贵州将围绕居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等重点领域，加快推进充（换）电设施建设。

做好充电基础设施的全面布局，是刺激新能源汽车消费、推动新能源汽车行业发展的关键要务。便利、安全、舒适的充电体验，才能让老百姓放心地选择新能源车。据悉，下一步，有关部门将持续优化充电网络规划布局，提升充电行业发展质量和建设运营标准，服务新能源汽车产业发展。

展望未来，王青表示，除了通过消费券、地方补贴等手段促进国内汽车需求外，还要鼓励新能源汽车发挥产业优势，加快出口步伐，增强新能源汽车的全球竞争力。

近日，中汽协发布数据显示，今年1月我国汽车产销分别完成159.4万辆和164.9万辆，环比、同比均下降三成左右。对此，崔东树表示，随着乘用车购置税减半政策退出和新能源车补贴退出等，2022年12月已经透支了1月部分需求，叠加春节假期等因素，1月车市零售处于低位属于正常现象。

在章弘看来，1月由于新能源汽车国补退坡，去年第四季度透支性汽车消费等因素，汽车消费市场出现持币观望的态势，燃油车和新能源汽车的整车销售都出现下滑迹象。但是随着全面复工复产，消费者收入稳步回升，预计经过第一季度的调整后，汽车消费市场会在第二季度恢复增长，第三季度以后，会展现活力，达到红利持续释放的效果。

崔东树认为，汽车消费市场仍有驾驶员的红利，目前国内驾驶员数量有巨大的增长空间，车市的增长远没有达到峰值，中国车市至少还有20年的增长期。“预计燃油车市场的需求也会逐步恢复。”

据中汽协预计，2023年我国汽车销量有望达2760万辆，呈现同比3%左右的增长。

(责编：王连香、吕骞)

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