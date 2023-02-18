重大决定性胜利 强劲满格的信心
2023年02月18日12:12 | 来源：央视财经
小字号
（央视财经《央视财经评论》）2月16日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出：2022年11月以来，我们不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，取得了疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。
事实上，刚刚过去的这个春节，很多人的感受是年味回来了：走亲访友、出门旅游的人多了起来，商场、饭店也热闹起来；年前年后，各行各业都在忙着抢订单、抢招工，迅速投入到火热的复工复产当中。从经济生产、社会生活的方方面面来看，我们以超出常人想象的速度，从疫情的阴霾中迅速走了出来。
央视财经评论员刘戈认为，我们抗疫取得的重大决定性胜利，正体现在这一幕幕日常又生动的场景里。从消费到复工复产，之所以反弹如此强劲，正是得益于我们高效统筹疫情防控和经济社会发展。事实证明，中国经济的基本面没有变，无论面对怎样的冲击，中国经济始终保持着强大的韧性和活力。
数据显示，2020-2022年三年我国经济总量年均增长4.5%，明显高于世界2%左右的平均水平，财经评论员杨富江认为，2020到2022这三年，我国进口从14.3万亿元跨越到18万亿元以上，“钢铁驼队”中欧班列稳健开行，仅2022年就开行1.6万列，有力保障了国际供应链的安全畅通。中国经济的强大活力，不仅带来自身持续发展，也会为世界经济复苏增添动力。
经过3年多来极不平凡的抗疫防疫历程，我国取得了疫情防控重大决定性胜利。面对疫情，我们稳住了经济发展的大盘，彰显了中国经济的韧性。随着疫情进入“乙类乙管”的常态化防控阶段，我们如何巩固来之不易的成果？如何有序恢复经济和生活？未来，中国经济的潜力和韧性又将体现在哪里？
（编辑 张爽）
(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 三峡集团雷鸣山：“两翼齐飞”擦亮中国式现代化生态底色
- 学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。…
相关新闻
- 评论
- 关注