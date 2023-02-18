（央视财经《央视财经评论》）2月16日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出：2022年11月以来，我们不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，取得了疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。

事实上，刚刚过去的这个春节，很多人的感受是年味回来了：走亲访友、出门旅游的人多了起来，商场、饭店也热闹起来；年前年后，各行各业都在忙着抢订单、抢招工，迅速投入到火热的复工复产当中。从经济生产、社会生活的方方面面来看，我们以超出常人想象的速度，从疫情的阴霾中迅速走了出来。

央视财经评论员刘戈认为，我们抗疫取得的重大决定性胜利，正体现在这一幕幕日常又生动的场景里。从消费到复工复产，之所以反弹如此强劲，正是得益于我们高效统筹疫情防控和经济社会发展。事实证明，中国经济的基本面没有变，无论面对怎样的冲击，中国经济始终保持着强大的韧性和活力。

数据显示，2020-2022年三年我国经济总量年均增长4.5%，明显高于世界2%左右的平均水平，财经评论员杨富江认为，2020到2022这三年，我国进口从14.3万亿元跨越到18万亿元以上，“钢铁驼队”中欧班列稳健开行，仅2022年就开行1.6万列，有力保障了国际供应链的安全畅通。中国经济的强大活力，不仅带来自身持续发展，也会为世界经济复苏增添动力。

经过3年多来极不平凡的抗疫防疫历程，我国取得了疫情防控重大决定性胜利。面对疫情，我们稳住了经济发展的大盘，彰显了中国经济的韧性。随着疫情进入“乙类乙管”的常态化防控阶段，我们如何巩固来之不易的成果？如何有序恢复经济和生活？未来，中国经济的潜力和韧性又将体现在哪里？

（编辑 张爽）

(责编：徐婵、杨光宇)

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