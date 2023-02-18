锚定发展加把劲丨浙江：创新引领 科技先行 农创力量赋能乡村全面振兴
2023年02月18日12:20 | 来源：央视新闻客户端
小字号
作为数字经济的先行地，浙江连续四年农业农村数字化发展水平居全国首位。以数字化改革为牵引，积极探索乡村农业数字化转型发展，推出一系列政策激励培养现代农业人才，鼓励“农创客”返乡发展现代化农业项目。《锚定发展加把劲》看浙江加快推动数字乡村高质量发展，赋能乡村全面振兴。
监制丨刘鑫 胡作华 席罗曦
制片人丨王宇
主编丨顾小慈
记者丨高珧 于晨 叶海春 陶高旸
编导丨殷丽莎
包装丨赵思佳
(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 三峡集团雷鸣山：“两翼齐飞”擦亮中国式现代化生态底色
- 学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。…
- 评论
- 关注