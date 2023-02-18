人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

锚定发展加把劲丨浙江：创新引领 科技先行 农创力量赋能乡村全面振兴

2023年02月18日12:20 | 来源：央视新闻客户端
小字号

作为数字经济的先行地，浙江连续四年农业农村数字化发展水平居全国首位。以数字化改革为牵引，积极探索乡村农业数字化转型发展，推出一系列政策激励培养现代农业人才，鼓励“农创客”返乡发展现代化农业项目。《锚定发展加把劲》看浙江加快推动数字乡村高质量发展，赋能乡村全面振兴。

监制丨刘鑫 胡作华 席罗曦

制片人丨王宇

主编丨顾小慈

记者丨高珧 于晨 叶海春 陶高旸

编导丨殷丽莎

包装丨赵思佳

(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三峡集团雷鸣山：“两翼齐飞”擦亮中国式现代化生态底色
　　学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。…
设计时速350公里！两条高铁建设迎来新进展
　　人民网北京2月18日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，两条设计时速350公里的高铁迎来建设新进展。 贵南高铁全线进入静态验收阶段 2月16日，新建贵阳至南宁高速铁路贵州段开始静态验收，标志着贵南高铁全线进入静态验收阶段。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部