作为数字经济的先行地，浙江连续四年农业农村数字化发展水平居全国首位。以数字化改革为牵引，积极探索乡村农业数字化转型发展，推出一系列政策激励培养现代农业人才，鼓励“农创客”返乡发展现代化农业项目。《锚定发展加把劲》看浙江加快推动数字乡村高质量发展，赋能乡村全面振兴。

监制丨刘鑫 胡作华 席罗曦

制片人丨王宇

主编丨顾小慈

记者丨高珧 于晨 叶海春 陶高旸

编导丨殷丽莎

包装丨赵思佳

(责编：徐婵、杨光宇)

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