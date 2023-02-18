央视网消息：2月17日下午，在神舟十四号航天员乘组返回75天后，中国航天员中心在北京航天城举行乘组与记者见面会，介绍了乘组在太空上六个月的工作生活。这是神舟十四号乘组返回后，首次与媒体和公众正式见面。

见面会上，中国航天员中心有关专家介绍了乘组返回后的恢复情况及后续打算。从整体来看，航天员心理状态良好，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。后续，3名航天员将转入正常训练工作。神舟十四号航天员乘组于2022年6月5日搭乘飞船从酒泉卫星发射中心发射升空，12月4日20时09分，三名航天员乘坐飞船返回舱平安返回。在轨驻留6个月期间，乘组先后进行3次出舱活动，开展一系列空间科学实验与技术试验，与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造，与神舟十五号航天员完成了首次太空会师等历史时刻。

航天员 陈冬：我们乘组3次出舱活动，1次太空授课，可以说每一天都安排得很满。应该说，我们用精细操作、精心实施换来了精彩答卷。

航天员 刘洋：神十五乘组驾乘神舟而来，我们无比地激动与喜悦。这张（会师）照片不仅仅是乘组太空会师的全家福，也是中国载人航天30年踔厉奋发，无数航天人不负时代、不负华年的最好见证。

航天员 蔡旭哲：我想现在唯一要做的就是调整好状态，放平心态，认真总结这次飞行的经验，用最好的状态投入到后续的训练，期待能够再次出征，飞向更深更远的太空。

像航天员刚才说的，“每一天都安排得很满”。六个月的任务期，除了紧张忙碌的工作，深深留在三名航天员记忆中的还有一个个感动、感人、感慨的瞬间。在记者会上，他们也把这些瞬间分享给了大家。

记者会上，航天员陈冬收到了来自家乡特殊教育学校孩子的一幅画作。

航天员 陈冬：至今我也清晰地记得，这群来自洛阳栾川的小朋友们，他们坚强、勇敢、善良，他们逐梦冰雪的故事也给了我巨大的鼓舞。我坚信只要坚持梦想、坚持奋斗，你的人生就会绽放不一样的风采，我也很高兴能够为他们传递梦想与希望。

神舟十四号乘组在中国空间站里度过了中秋节、国庆节、七夕节、八一建军节，航天员刘洋说，因为身处太空，每一个节日都与众不同。

航天员 刘洋：第一次在太空过中秋，和同胞们同赏明月共寄相思；第一次在太空为祖国庆生，看灯火璀璨山河壮阔，我们也是越来越感受到了中国传统节日的魅力。特别是在八一建军节时，我们收到了四川荣军院抗美援朝老兵们的祝福视频，并欣赏了他们撰写的书法作品。我们都被深深地感动了。唯有珍惜今天的幸福生活，更加努力地拼搏与奋斗，才能回报老一辈革命军人的付出与牺牲。在太空，我们也特意为老兵们录制了一段视频，表达我们深深的敬意。

六个月的在轨生活，太空种菜不仅是一个实验工作，更为航天员带来了满满的幸福感。

航天员 蔡旭哲：在太空种菜我觉得和地面还是有一点不一样，生菜我觉得可能对阳光的需求不是那么高，我觉得生菜长得还不错。说起味道怎么样，我觉得吃起来味道美极了，因为这个生菜是在太空空间站里面，没有受到任何的污染，而且给它浇的水也都是空间站里面的再生水，而且是经过TOC检测合格的水，用这样的水浇灌长起来的生菜，能够吃到这样的生菜，我觉得真是很幸福、很幸运。

(责编：徐婵、杨光宇)

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