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银保监会、人民银行拟加强商业银行资本监管

2023年02月18日18:23 | 来源：新华网
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新华社北京2月18日电（记者李延霞）记者从中国银保监会获悉，为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，于18日向社会公开征求意见。

据介绍，此次修订的重点内容包括构建差异化资本监管体系，使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本；全面修订风险加权资产计量规则，提升资本计量的风险敏感性等。

征求意见稿按照银行间的业务规模和风险差异，将银行划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模小于100亿元的商业银行，进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微企业。

征求意见稿要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性。同时要求银行提高信息披露标准，详细披露风险相关定性和定量信息，增强市场的外部约束。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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