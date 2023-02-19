（一）在生命世界中，真菌是与动物、植物并列的一个生物类群。全球有真菌二百二十万至三百八十万种，目前仅有约百分之六的真菌物种被认知。如何认识、利用真菌并使其造福人类？许多科学家用毕生努力追寻答案，中国科学院院士庄文颖就是其中一员。