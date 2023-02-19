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倾力探索真菌“宝库”（科技群英绘·最美科技工作者）

唐鼎华
2023年02月19日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　（一）在生命世界中，真菌是与动物、植物并列的一个生物类群。全球有真菌二百二十万至三百八十万种，目前仅有约百分之六的真菌物种被认知。如何认识、利用真菌并使其造福人类？许多科学家用毕生努力追寻答案，中国科学院院士庄文颖就是其中一员。

　　（二）二十世纪六十年代，庄文颖发现，农作物病害多因真菌感染引起，在山西农学院学习时，她主动选择了植物保护专业。从中科院微生物研究所研究生毕业后，她投身基础性真菌分类研究，将“让更多的真菌被发现、认识和利用”视为己任。

　　（三）一九九四年，庄文颖带队在大巴山区开展真菌资源调查，连续发表了七篇SCI期刊文章，这是中国真菌学者在国际舞台的精彩亮相。多年来，庄文颖带队深入二十六个省份开展野外调查、采集标本；研究国外大量真菌材料，澄清众多分类和命名问题。

　　（四）庄文颖还独立完成三个真菌属的世界专著性研究，分类学观点受到国际同行普遍采纳，使我国部分类群的物种数量倍增。鉴于她的学术贡献，学者们以她的名字命名新发现的菌种；她三次当选国际真菌学会执委，中国真菌学研究的国际影响力越来越大。

　　（五）庄文颖还是《中国真菌志》的分志主编，主参编其中八卷。自一九七三年至今，五十年间该志共出版六十五卷，是我国几代真菌学家心血和智慧的结晶。在庄文颖看来，真菌志的编研也是发现新物种、开发利用生物资源的过程。

　　（六）如今，年过七旬的庄文颖每天仍会到岗工作，编纂书稿、翻阅资料、指导学生，并通过一堂堂科普课帮助青少年了解丰富多彩的真菌世界。“我支持年轻人走出国门看一看，但最终还是要立足本国，自立自强。”庄文颖说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月19日 08 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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