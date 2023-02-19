新华社广州2月18日电 题：粤港澳大湾区启动“加速键”

新华社记者

随着疫情防控实现平稳转段、内地与港澳人员往来全面恢复，粤港澳大湾区正启动“加速键”。包括香港、澳门特区和广东广州、深圳、珠海等珠三角九市的粤港澳大湾区，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

关口复通，硬件打通，软件连通，认知明通。人员往来、货物流转日渐繁盛之间，粤港澳大湾区眼下迎来最好的建设和发展时期，朝向建成国际一流湾区和世界级城市群的既定目标加速前进。

通则畅，畅则兴

位于闹市铜锣湾的忠记粥品老板李兵看着店里越来越旺的人气，开始谋划新的店面和增聘人手。“通关后，顾客多了起来，人流畅旺，生意好了！”李兵说。

香港特区政府粤港澳大湾区发展专员袁民忠说，自1月初恢复通关以来，香港和其他湾区城市的人员往来、经贸活动、文化交流逐渐恢复，各界对此期待已久，倍感兴奋。

香港旅发局公布的数据显示，今年1月内地赴港游客约28万人，比前一月增长3倍，香港商业明显回暖。蚂蚁金服国际业务香港地区业务负责人梁溢坚说，从移动支付数据看，今年春节香港消费金额较去年春节同期涨幅超3.8倍，交易笔数增长近1倍。

鲜活事例折射着大湾区的活力。2019年2月18日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，指出建设粤港澳大湾区既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。

4年间，粤港澳大湾区世界级立体交通体系逐步形成。今年1月31日，国家重大工程深中通道的最后一节海底隧道沉管主体浇筑完成，为工程2024年如期建成通车打下坚实基础。

随着港珠澳大桥、南沙大桥先后开通，深中通道、黄茅海跨海通道等“超级工程”有序推进，粤港澳大湾区“穿江达海”更上层楼；广深港高铁恢复通车，广汕铁路、深茂铁路、佛莞城际铁路等一批项目先后开工，“轨道上的大湾区”不断加速，预计2035年主要城市间将实现1小时通达；世界级机场群港口群加快形成，机场群旅客吞吐能力超2.2亿人次，港口群集装箱年通过能力约8500万标箱。

跨境通关不断提速。今年元旦，“澳车北上”政策正式实施后单日通车量突破千辆次，在此带动下港珠澳大桥口岸出入境车流2月10日首次突破8000辆次，为2018年开关以来的最高纪录。

广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室常务副主任朱伟说，经过4年建设，大湾区跨境通关更加高效，莲塘/香园围口岸、新横琴口岸、青茂口岸相继开通，“一地两检”“合作查验、一次放行”等便利通关模式先后实施，“澳车北上”政策落地实施。资金流动更加便捷，“深港通”“跨境理财通”等各类“金融通”试点相继落地实施。

双向奔赴，相融大湾区

1月12日，内地与香港有序恢复通关后的第一周，“深港携手 共赢未来”前海深港现代服务业合作区宣传推介会就在香港会议展览中心举行。“参会者远超预期，挤满了可容纳300人的会议室，不得不临时租了第二会场才安排下来。”前海管理局港澳服务处处长杨向欢说。

2月6日，内地与香港全面恢复通关首日，一辆来自香港的列车缓缓驶入广州南沙庆盛高铁站，车上载着由广州南沙粤港合作咨询委员会的委员和34个香港机构代表组成的香港考察团。

开年以来，随着广东与港澳全面恢复通关，人员之间、企业之间、机构之间、政府部门之间的“双向奔赴”正密集涌现。

作为首批完成跨境执业备案的港澳涉税专业人士，永诚税务师事务所香港合伙人张国和说：“我相信会有更多香港的注册税务师到前海执业。”目前，像张国和一样取得内地注册执业资格的港澳专业人士，已有3100多名。

更多创业人才流动在大湾区。袁民忠说，“粤港澳大湾区青年创业资助计划”拿出1.3亿港元鼓励青年创业团队落户位于广东和香港的大湾区创业基地，目前已招募逾200个团队。

据悉，香港的大学及科研机构已参与建立多个粤港澳联合实验室及建立两个实验室的香港分支机构，约360个研发项目获得内地科研资金。广东全省科研经费跨境拨付至港澳累计超3.7亿元，惠及十余所港澳高校和科研机构。

“特区中的特区”深圳前海，通过适用域外法、定期发布典型案件统一同类案件裁判标准、强化司法对非诉讼方式解决纠纷的支持等，完善多元化纠纷解决机制，提升国际化营商环境。“这是前海的鲜明特色。”深圳市委常委、前海合作区党工委书记曾湃说。

目前，前海深港国际法务区已引入中国（深圳）知识产权保护中心等法治机构155家，全国16家粤港澳联营律师事务所有8家落户前海，粤港澳大湾区国际仲裁中心也已正式挂牌。

朝着世界一流，大湾区提速

总面积5.6万平方公里、经济体量逾12万亿元的粤港澳大湾区，正朝着世界一流湾区加速前进。

随着国际科技创新中心建设加快推进，粤港澳大湾区的创新驱动力不断增强，截至目前已集聚独角兽企业51家，约占全国的六分之一。深圳—香港—广州科技集群连续三年位居全球创新指数第二。

朱伟说，广东将广纳全球创新人才，以5G、集成电路、纳米、生物医药等四大产业创新高地建设为重点，立足粤港澳科技产业创新基础，协同港澳不断加强关键核心技术攻关，打造大湾区产业创新高地。

随着《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的实施，粤港澳大湾区初步形成了以前海、横琴、南沙三大平台为支撑，战略功能各所侧重的粤港澳合作平台体系，打造世界级城市群。

前海以在“一国两制”框架下探索深港合作新模式新路径为目标，紧抓北部都会区建设机遇与香港联动发展，共同打造现代服务业全球创新高地。

横琴粤澳深度合作区以管理体制融合为引领，加快推进粤澳产业规则标准、市场准入、营商环境和社会民生等规则机制深度对接，推动琴澳一体化发展。

南沙以实现面向世界的粤港澳全面合作为目标，推动与港澳在金融互联互通、科技创新、口岸通关等领域规则衔接，共建大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心和高水平人才高地，建设具有全球影响力的开放新高地。

“大湾区建设正迎来最好的时期，已到了加速发展阶段。”朱伟说。（记者吴涛、陆芸、赵瑞希、梁文佳、刘刚）

(责编：卫嘉、胡永秋)

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