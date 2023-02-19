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“为世界经济复苏注入更多稳定力量”

本报记者  李志伟
2023年02月19日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国经济强劲复苏对世界来说是一个好消息。”联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任哈米德·拉希德近日在接受本报记者专访时表示，中国经济展现强大韧性，提振了国际社会信心。“我对2023年中国经济前景保持乐观，期待中国为世界经济复苏注入更多稳定力量。”

　　1月25日，联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告，拉希德是报告领衔作者。在评论中国经济前景时，拉希德表示，2023年中国“将在推动全球增长方面发挥重要作用”。“中国经济具备了复苏的必要因素，我们非常看好这一前景。”

　　拉希德介绍，中国经济数据值得看好的判断主要基于三方面原因：首先，中国经济增长的主拉动力——消费持续回暖，有望推动中国经济实现较快复苏和发展。其次，中国居民消费价格指数处于较低水平，这意味着至少短期内不会有削减公共开支等压力。2022年，高通胀给许多发达国家和发展中国家带来创伤，今年将继续构成重大挑战。第三，中国货币和财政政策协同发力，将支持公共支出和投资持续增长，并提振总需求。

　　“中国作为世界第二大经济体实现强劲复苏，对世界经济无疑是重大利好。”拉希德指出，今年1月份，中国制造业采购经理指数重返扩张区间，制造业活动持续恢复，重要港口恢复正常作业，有助于缓解全球供应链紧张等。在中国经济复苏以及优化调整防疫政策背景下，中国有序恢复出境游，将推动旅游业发达的亚太及欧洲等地区国家加快经济复苏。

　　拉希德强调，从亚洲金融危机到国际金融危机，再到新冠疫情，面对各种挑战，中国经济始终保持韧性。中国采取一系列有效政策，抵御了新冠疫情冲击。中国政府还为受疫情影响严重的企业，提供了有针对性的金融和财政支持。

　　拉希德十分赞赏中国数字经济和绿色经济发展。他指出，数字化转型和低碳转型对于实现联合国2030年可持续发展目标至关重要。目前，可持续发展目标存在资金缺口，有必要增加投资，以加快绿色转型、应对气候变化。中国加大对数字经济和绿色经济的投资，促进高质量发展和包容性增长，不仅有利于增强中国自身发展的韧性，也将促进全球可持续发展。

　　（本报华盛顿电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月19日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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