原标题：中汽协发布车用操作系统开源计划

新华社北京2月18日电（记者高亢）中国汽车工业协会软件分会18日发布中国车用操作系统开源计划。

中国汽车工业协会常务副会长付炳锋表示，当前，全球车用操作系统内核都是闭源软件，操作系统的内核研发是一个系统工程，开发难度大、周期长，难以独立形成商业模式，需要共建产业生态，更需要政府的高度关注与持续支持。

“我们有责任尽快打造一个以开源内核为基础的智能网联汽车软件系统中国方案。”付炳锋说，中国已成为智能汽车的最大市场，技术创新和产业生态发展日新月异，迫切需要一个开源、开放的操作系统内核，支撑全新技术架构的软硬件协同创新。

据介绍，目前，普华基础软件积极响应，并作为开源计划核心发起单位之一，联合一汽、东风、长安、中汽创智、中电科32所、西部智联、电子科技大学等企业和高校，结成开源共建伙伴，实施开源计划。

中汽协相关负责人表示，此次中国车用操作系统开源计划的发布，标志着中国汽车产业在智能网联汽车发展模式上，走向更高水平开放。

(责编：赵竹青、陈键)

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