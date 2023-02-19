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去年银行理财各月度平均收益率2.09%

2023年02月19日08:39 | 来源：北京青年报
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原标题：去年银行理财各月度平均收益率2.09%

　　2月17日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场年度报告（2022年）》。报告显示，截至2022年底，银行理财市场存续规模27.65万亿元，较年初下降4.66%；全年累计新发理财产品2.94万只，募集资金89.62万亿元；去年理财产品累计为投资者创造收益8800亿元，2022年各月度，理财产品平均收益率为2.09%。

　　去年新发理财产品2.94万只

　　净值型规模占比超95%

　　报告显示，2022年，全国共有260家银行机构和29家理财公司累计新发理财产品2.94万只，累计募集资金89.62万亿元。截至2022年底，全国共有278家银行机构和29家理财公司有存续的理财产品，共存续产品3.47万只，较年初下降4.41%；存续规模27.65万亿元，较年初下降4.66%。

　　分机构类型来看，截至2022年底，理财公司存续产品数量和金额均最多，存续产品只数1.39万只，存续规模22.24万亿元，较年初增长29.36%，占全市场的比例达到80.44%。其次，城商行存续规模2.45万亿元，占全市场的比例为8.85%。

　　理财产品净值化转型成效显著，截至2022年底，净值型理财产品存续规模26.40万亿元，占比为95.47%，较去年同期增加2.52个百分点。

　　产品结构优化调整。2022年，新发封闭式理财产品期限较长，加权平均期限在339至581天之间，为市场提供了长期稳定的资金来源。2022年12月份全市场新发封闭式产品加权平均期限为498天，较年初增加3.53%。其中，1年以上的封闭式产品存续规模占比有所上升，截至2022年底占全部封闭式产品的比例为72.60%，较去年同期增加9.64个百分点。

　　截至2022年底，公募理财产品占据绝对主力，存续规模26.38万亿元，占全部理财产品存续规模的95.41%，占比较去年同期减少0.59个百分点；私募理财产品存续规模1.27万亿元，占全部理财产品存续规模的4.59%。其中，银行机构公募理财产品占比略高于理财公司，约高出3个百分点。

　　固收类产品占比达94.5%

　　二级及以下风险产品占88.73%

　　截至2022年底，固定收益类产品存续规模为26.13万亿元，占全部理财产品存续规模的比例达94.50%，较去年同期增加2.16个百分点；混合类产品存续规模为1.41万亿元，占比为5.10%，较去年同期减少2.28个百分点；权益类产品和商品及金融衍生品类产品的存续规模相对较小，分别为0.09万亿元和0.02万亿元。

　　截至2022年底，开放式理财产品存续规模为22.87万亿元，占全部理财产品存续规模的82.71%，较去年同期增加0.71个百分点；封闭式理财产品存续规模为4.78万亿元，占全部理财产品存续规模的17.29%。其中，现金管理类理财产品存续规模为8.76万亿元，较年初下降5.75%，占全部开放式理财产品存续规模的比例为38.30%。

　　截至2022年底，风险等级为二级（中低）及以下的理财产品存续规模为24.54万亿元，占比88.73%，较去年同期增加5.76个百分点；风险等级为四级（中高）和五级（高）的理财产品存续规模为0.10万亿元，占比0.38%。

　　理财产品资产超六成投向债券

　　各月度平均收益率为2.09%

　　资管新规以来，理财行业监管政策日臻完善，理财业务规范化转型成效显著，银行理财市场呈现稳健向好的发展态势。作为深受广大投资者信赖的资管产品，银行理财不断助力我国实体经济建设发展，满足居民的财富增长需要。

　　截至2022年底，理财产品投资资产合计29.96万亿元，较年初下降3.94%；负债合计2.27万亿元，较年初增长6.07%。理财产品杠杆率108.20%，较去年同期增加0.83个百分点。理财产品资产配置以固收类为主，投向债券类、非标准化债权类资产、权益类资产规模分别为19.08万亿元、1.94万亿元、0.94万亿元，分别占总投资资产的63.68%、6.48%、3.14%。

　　从配置债券类别来看，截至2022年底，理财产品持有信用债313.68万亿元，占总投资资产的45.66%，占比较去年同期减少2.47个百分点；持有利率债41.42万亿元，占总投资资产的4.74%。

　　在资管行业打破刚兑的背景下，银行理财借助其长期稳健的资金供给渠道、专业优质的资产管理能力、丰富多元的创新产品设计等优势，实现较为平稳的产品收益。

　　2022年，理财产品累计为投资者创造收益8800亿元。其中，银行机构累计为投资者创造收益3602亿元；理财公司累计为投资者创造收益5198亿元，同比增长1.45倍。2022年各月度，理财产品平均收益率为2.09%。

　　关注

　　理财投资者整体更趋保守三成以上为稳健型

　　理财新规发布以来，银行理财产品投资门槛大幅降低，产品种类不断丰富，投资者数量持续增长。截至2022年底，持有理财产品的投资者数量为9671万个，较年初增长18.96%。

　　2022年，持有理财产品的个人投资者数量新增1508.09万人，机构投资者数量新增33.28万个。整体结构上仍以个人投资者为主，截至2022 年底，个人理财投资者数量为9575.32 万人，占比99.01%；机构投资者数量为95.95万个，占比 0.99%。

　　从投资者风险偏好分布情况来看，2022年，理财投资者整体风格更趋保守，其中风险偏好为一级（保守型）和 二级（稳健型）的个人投资者数量占比较上年同期进一步增加，分别增加1.10个百分点和 0.55 个百分点；风险偏好为三级（平衡型）、四级（成长型）和五级（进取型）的个人投资者数量占比则相对减少。截至 2022 年底，持有理财产品的个人投资者数量最多的是风险偏好为二级（稳健型）的投资者，占比 35.44%。

　　（记者 程婕）

(责编：赵竹青、陈键)
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