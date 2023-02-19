原标题：年报逾期、信用修复要收费吗

□ 相关部门介绍，不会对报送年报、信用修复等以任何理由收取任何费用。如果有不法分子以年报报送、信用修复等为借口，用电话、短信等方式要求收费或转账，那么请广大市场主体务必提高警惕，切勿受骗，如果被骗要及时报警。

□ 市场主体因未及时年报而被列入经营异常名录以后，如果想要移出，就需要先补报年报。补报完成后，向属地市场监管部门提出申请，就可以移出经营异常名录。

近日，山东济南市商河县市场监管部门接到多名群众反映，有不法分子冒充市场监管工作人员，声称“逾期未年报，请及时补报年报”“您已被列入经营异常名录，请及时申请移出”，并发送年报链接，诱骗按程序操作并缴费。经相关部门核实，这些信息都是诈骗信息。

近期，还有多地市场监管部门对此发出提醒。比如，湖北省襄阳市襄城区市场监督管理局提醒营业执照办理、年报及信用修复不收费，谨防诈骗。广西百色靖西市市场监管局提醒广大经营者，所有市场主体通过国家企业信用信息公示系统报送年报不收取任何费用，营业执照无需认证。

根据规定，企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体每年都需要报送年报。报送年报程序是什么？如果未按时年报，会有什么后果？如果被列入经营异常名录，市场主体该怎么办？

记者了解到，今年初，山东省市场监管局发布了《关于全省市场主体和外国企业常驻代表机构2022年度年报公示的公告》，对报送年报的主体、时间、方式等事项都进行了明确，并开展了广泛宣传。

目前，山东省的市场主体既可以通过电脑登录国家企业信用信息公示系统（山东），点击“企业信息填报”，也可以用微信关注“山东市场监管”微信公众号，点击菜单栏“公共服务—年报入口”，自主报送公示年报，这些都是权威的年报方式，操作起来也非常便捷。

企业年报到底收不收费？记者在市场监管部门了解到，对报送年报、信用修复等，不会以任何理由收取任何费用。如有不法分子以年报报送、信用修复等为借口，用电话、短信等方式要求收费或转账，请广大市场主体务必提高警惕，切勿受骗。

如果未按时年报，会有什么后果？济南市市场监管局信用处处长韩继军介绍，市场主体每年年报的时间是1月1日至6月30日，未在期限内年报的，将会承担法律责任。比如，某公司需要年报，在1月1日至6月30日随时可以进行，如果超过6月30日仍未年报，该公司将被依法列入经营异常名录，市场监督管理部门可以对其处1万元以下的罚款。

“当然，被列入经营异常名录也是可以申请移出的。”山东省市场监管局信用处副处长张海峰告诉记者，市场主体因未及时年报而被列入经营异常名录以后，如果想要移出，需要先补报年报。补报完成后，向属地市场监管部门提出申请，就可以移出经营异常名录。值得注意的是，在这所有的过程中，市场监管部门是不收取任何费用的。

为了防止被不法分子诈骗，市场监管部门提醒广大市场主体，切勿轻信来历不明的电话或短信，因为一旦拨打短信中预留电话或点击短信内链接，不法分子就会设法诱导用户提供个人身份证信息、银行账号、密码、手机号码、验证码等敏感信息，进而实施不法行为。相关部门表示，如遇到类似不明电话或短信时，切莫相信，更不要按陌生电话或短信的提示进行付费或转账，谨防上当受骗。（记者 王金虎）

(责编：赵竹青、陈键)

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