原标题：传统商圈转型升级业态新

烟火气又回来了!

近日，记者走访位于陕西省西安市新城区长乐西路街道安仁坊社区的西北商贸中心、东方亿象城等大型商贸市场，处处能感到消费复苏的气息，“前店后‘播’”的新业态让这个闻名西北的传统商圈焕然一新，生机勃发。

新技术新模式加速应用

在位于西安市新城区长乐西路街道东方亿象城的安仁坊社区“Le·创”播商孵化基地，“共享直播间”吸引了不少消费者的关注。与许多居住型社区不同，安仁坊社区的商户比住户还多，是个典型的商贸社区，常住居民不足400户，却有多个大型商贸市场以及1.2万多家商户。结合这一特点，安仁坊社区将目光瞄准了直播电商这一赛道，打造“Le·创”播商孵化基地，带动了一批商户一步步发展壮大，如今已初具规模。

2022年，长乐西路街道党工委针对疫情给实体商贸小企业带来的不利影响，下决心对社区进行提升改造，以共建形式联合东方亿象城党支部，争取到了东方亿象城400平方米场地，并通过压缩后台办公区域、扩大公共服务区域，规划出了全科受理台、创客孵化区等“一台六区”多功能格局。同时，对室内进行了商业化风格的装修，添置一系列专业设备，精心打造“共享直播间”，商户只需自带商品即可免费使用。

“社区给我们提供了很好的直播场地，每次预约使用‘共享直播间’，都会帮忙调试设备、做准备。最近预约的人多了，社区根据商户直播带货的品类进行了分类和合并，有些经验丰富的商户会带着新人一起直播，大家边播边学，效果确实不错。”刚刚从社区“共享直播间”下播的商户郭海英说。

触网直播让不少商户多了一种销售渠道，尝到了甜头。漫娜服饰店位于西北商贸中心，主营中老年服饰。记者来到店铺时，店主仇艳一边忙着招呼客人，一边查看直播间的销售情况。“直播老师建议我增加账号垂直度，专注服饰展示，销量果然增加了。”仇艳告诉记者，自己是去年8月开始参加培训和直播的。现在每天直播2到3个小时，积累了一定的粉丝量，复购率也比较稳定，最近一个月线上线下销售额有近30万元。

目前，累计已有800多家商户使用过“共享直播间”，很多以往对直播不熟悉、不了解的商户从这里走上了电商带货之路。

商户线上转型更加高效

有了直播场地和商户参与还不够，如何帮助商户从入门到精通，专业的运营团队和培训指导不可缺少。安仁坊社区利用社区专项经费16万元，公开招募社会组织打造播商孵化基地，免费为商户提供短视频、直播培训课程，帮助商户实现线上转型。

“我身上穿的这件外套是本季新款……”在西北商贸中心里，一位主播正对着镜头介绍自己店铺的衣服，镜头外的衣架上挂着待播货品。镜头后的电脑前，一位主播助理正忙着处理各种后台信息。

“经过导师培训后，公司主播可以有效通过平台引流，每天线上营业额有2万多元，对线下店铺的销售也有带动作用。我们公司在陕西省内有53家门店，其中不少门店都反馈顾客是看了直播才到店里试衣服的，这类顾客购买意愿比较强烈，通常会购买四五件衣服。”回味依衣商贸有限公司总经理毕现云告诉记者，一开始转型他们也很迷茫，在培训导师的帮助下才逐渐树立起信心。

毕现云口中的“导师”，正是安仁坊社区为“Le·创”播商孵化基地特约的互联网营销师侯迪。自侯迪的电商导师团进驻以来，先后开设直播公益讲座5场，为600余名商户带来了新的知识。“我们组建了电商导师团，有讲座、小班面对面实操、‘陪跑’带播等多种培训方式，导师们会从开播运营准备、营销设置、选品方法、带货推广等各方面给予指导，能带给商户新鲜且有效的直播理念和技巧。”侯迪告诉记者，商户们刚接触“线上销售”模式时，一时间摸不着方向，但经过帮助都能很快上手。

2022年以来，“Le·创”播商孵化基地已吸纳3家电商孵化团队入驻，累计开展线上直播30余场、线下直播20余场，还通过经验分享会、共享直播账号直接帮助商户带货等方式开展运营指导。

提供全方位全流程服务

“我琢磨转型线上很久了，听说社区有直播培训就来看看，发现导师、直播间都是现成的，干脆就改行了。未来会在‘共享直播间’为‘邻居’们代播。”32岁的主播畅记苗告诉记者，她去年8月关闭了自己经营5多年的鞋店，经过3个月的培训转型成为一名专职主播。春节前，自己与互联网营销师揭佩茹在7个小时的直播中卖出了2.5万斤车厘子，直播间成交金额71.2万元。

“‘共享直播间’投入使用已经1年多了，之前受疫情影响，前来直播的商户数量不太稳定。今年一开年，‘共享直播间’简直供不应求，目前已经预约到了一周后，大家热情高涨，同时不少商户提出自己年龄大播不了，但又不想错失新销路，希望直播间能有专业主播来代播。”安仁坊社区党委书记王燕说。

截至今年1月底，“Le·创”播商孵化基地已带动2000余名商户试水电商直播，据不完全统计，企业商户线上销售额近1亿元。近期，“Le·创”播商孵化基地已成功签约抖音、淘宝的直播创业扶持计划项目，为商户争取到了更多支持。

“近期我们在持续跟踪统计商户的直播数据，这将成为街道下一步服务商户的重要参考。未来，将在免费提供前期指导扶持的基础上，针对兴趣浓厚、积极主动、发展潜力大的商户开展自愿付费培训业务，从招募资深主播、引进专业投手、搭建账号矩阵等方面‘一对一’开展全程指导，实现团队有收益、商户有成长的共赢模式。”长乐西路街道党工委书记王文菁表示，“如果效果良好，我们将在辖区23个商场市场推广，为新型商贸街区高质量发展赋能加油。”

长乐西路街道安仁坊社区的变化，是西安市新城区狠抓助企纾困的缩影。据了解，2022年新城区先后出台了稳经济促发展30条、助企惠民10条、金融服务10条，打出了“降免退缓贷”组合拳，退税减税降费8亿元。该区强化商贸企业“常态联系+集中走访”“一对一”包抓帮扶，每周监测研判指标情况，及时解决企业遇到的困难和问题。推进传统商贸触电上网，服务贸易增长率、跨境电商交易额2项指标排名西安市前列，有力地稳住了市场主体、社会就业和经济基本面。

“今年，新城区提出‘深耕四大经济板块’发展思路，分别是幸福路地区、西京医院区域、解放路区域、大明宫区域。其中，围绕长乐路18个专业批发市场和超过1万家商户，我们将鼓励引领商户积极参与国际商贸活动。”新城区委书记贾轶昊表示。（记者 雷婷）

(责编：赵竹青、陈键)

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