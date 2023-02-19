人民网北京2月19日电 （记者李栋）雨水时节，万象“耕”新。进入春季农业生产大忙时节，工业和信息化部、农业农村部等多部门对化肥等春耕农资保供密集施策，为夺取夏粮丰收按下了“保障键”。

眼下，正值冬小麦追施返青肥关键期。在河南省安阳市安阳县莉英种植专业合作社里的仓库里，为春耕准备的复合肥早已整齐地码放在一起，给700亩连片小麦的生长备好了“粮食”。

“今年一共购买了15吨化肥，春季需要施用的化肥已经备足，就等着春灌期间给地‘上肥’了。”合作社经理贠志军对今年的小麦长势满怀信心。

“春管事关粮食安全，现在正是春耕春管的关键时期，我们根据农资市场供需动态，通过早部署、早安排，积极与生产厂家沟通联系，备足了各种化肥、农地膜、农药，能够确保不断档、不脱销、不涨价，让广大农民放心购买使用，也是为国家粮食安全‘保驾护航’尽一份力。”安阳县供销社党委书记、理事会主任陈爱彬介绍。

据了解，安阳县供销系统共储备各种化肥1190吨，地膜5吨，农药7吨。目前，已销售各种化肥1080吨，其中尿素475吨。

化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，做好化肥生产保供对于维护国家粮食安全至关重要。近日，在工业和信息化部召开的2023年化肥生产保供工作座谈会上，相关负责人表示，当前，化肥供需基本平稳，氮肥磷肥产能充足，钾肥供应形势良好，能够满足“春耕”用肥需求。

做好农资农机服务保障对春耕生产至关重要，在农业农村部召开的全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议上，相关负责人表示，要及早做好农资农机服务保障，提前调度种子、肥料、农药等需求，及时发布供求信息，协调农资储备和调剂调运，会同有关部门开展春季农资打假专项整治。

“春耕生产农时季节耽误不得，更耽误不起。”农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智在回答春耕工作安排相关问题时表示，当前农业农村部为加强农资供应保障，组织好跨区调剂调运，畅通配送下摆，为春耕生产提供了坚实地服务保障。“同时，会同相关部门继续落实好最低收购价、生产者补贴等政策，调动农业生产经营积极性，促进增产增收，确保再获丰收。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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