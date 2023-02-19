人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“人勤春来早 备耕正当时”报道

春耕备耕“粮草足” 多部门按下农资供应“保障键”

2023年02月19日08:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月19日电 （记者李栋）雨水时节，万象“耕”新。进入春季农业生产大忙时节，工业和信息化部、农业农村部等多部门对化肥等春耕农资保供密集施策，为夺取夏粮丰收按下了“保障键”。

眼下，正值冬小麦追施返青肥关键期。在河南省安阳市安阳县莉英种植专业合作社里的仓库里，为春耕准备的复合肥早已整齐地码放在一起，给700亩连片小麦的生长备好了“粮食”。

“今年一共购买了15吨化肥，春季需要施用的化肥已经备足，就等着春灌期间给地‘上肥’了。”合作社经理贠志军对今年的小麦长势满怀信心。

“春管事关粮食安全，现在正是春耕春管的关键时期，我们根据农资市场供需动态，通过早部署、早安排，积极与生产厂家沟通联系，备足了各种化肥、农地膜、农药，能够确保不断档、不脱销、不涨价，让广大农民放心购买使用，也是为国家粮食安全‘保驾护航’尽一份力。”安阳县供销社党委书记、理事会主任陈爱彬介绍。

据了解，安阳县供销系统共储备各种化肥1190吨，地膜5吨，农药7吨。目前，已销售各种化肥1080吨，其中尿素475吨。

化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，做好化肥生产保供对于维护国家粮食安全至关重要。近日，在工业和信息化部召开的2023年化肥生产保供工作座谈会上，相关负责人表示，当前，化肥供需基本平稳，氮肥磷肥产能充足，钾肥供应形势良好，能够满足“春耕”用肥需求。

做好农资农机服务保障对春耕生产至关重要，在农业农村部召开的全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议上，相关负责人表示，要及早做好农资农机服务保障，提前调度种子、肥料、农药等需求，及时发布供求信息，协调农资储备和调剂调运，会同有关部门开展春季农资打假专项整治。

“春耕生产农时季节耽误不得，更耽误不起。”农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智在回答春耕工作安排相关问题时表示，当前农业农村部为加强农资供应保障，组织好跨区调剂调运，畅通配送下摆，为春耕生产提供了坚实地服务保障。“同时，会同相关部门继续落实好最低收购价、生产者补贴等政策，调动农业生产经营积极性，促进增产增收，确保再获丰收。”

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
走进区域看发展｜巴山渝水显神韵 数字技术驱动河流治理
　　“千里嘉陵江水色，含烟带月碧于蓝。” 唐代诗人李商隐寥寥几笔，便将月光照射之下，嘉陵江水雾弥漫、江碧于蓝的美景勾勒成一副动人画卷。…
“上九天 下五洋” 科技创新引领高质量发展
　　人民网广州2月19日电 （记者孙博洋、李佳颖）17日起，由中央网信办网络传播局指导，广东省委网信办、人民网联合主办的“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动走进广州，探寻广州高质量发展路径。 在广州市南沙区，一家航天企业近年来引起了业界关注，成立于2018年12月的中科宇航，短短几年时间就发展成为集固体、液体运载火箭研制、生产、总装及测试于一身的航天企业。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部