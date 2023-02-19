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“未来已来·高质量发展看中国”系列报道：

“上九天 下五洋” 科技创新引领高质量发展

2023年02月19日09:26 | 来源：人民网
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人民网广州2月19日电 （记者孙博洋、李佳颖）17日起，由中央网信办网络传播局指导，广东省委网信办、人民网联合主办的“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动走进广州，探寻广州高质量发展路径。

在广州市南沙区，一家航天企业近年来引起了业界关注，成立于2018年12月的中科宇航，短短几年时间就发展成为集固体、液体运载火箭研制、生产、总装及测试于一身的航天企业。在中科空天飞行科技产业化基地建成后，该公司将具备年产30发固体运载火箭的能力。

中科宇航副总经理李秦峰告诉记者，企业落地广州南沙区，就是看中了当地的区位优势、产业上下游配套优势、以及航天产业集聚效应优势，也期望于此地形成中国商业航天第一极，打造千亿产业集群。同时他向记者透露，计划在2025年开启太空商业旅行市场，这也让中科宇航有可能成为国内首家提供商业太空旅游服务的企业。

同样是在南沙区，在去年12月，我国首座深水科考码头，也是国内规模最大的科考专用码头——中国地质调查局广州海洋地质调查局科考码头正式启用。该码头占地约300亩，码头岸线1000米，建有5个科考船泊位，总长700米，陆域配套面积约12000平方米。码头通过支航道与广州港主航道相连，具备船舶停靠、备航补给、指挥调度、维修养护等功能，满足全球科考船停靠用水用电标准，同时具备200年一遇防洪能力，是我国开展大洋科考合作和深海科技创新的重要支撑设施。

广州海洋地质调查局相关负责人许晓东告诉记者，通过海洋地质科考，搜集的海洋地质相关资料及研究成果，将对广东乃至全国相关产业进行赋能，推动海洋产业发展，助力海洋强国。

据了解，就在2月18日，广州产业投资母基金、广州创新投资母基金宣布成立，两大母基金规模合计达到2000亿元，成为今年迄今最大的母基金，而两大母基金均落户南沙区。相关负责人表示，母基金成立后，将以优质项目资源为抓手，重在推动项目在广州落地、开花、结果，发挥示范牵引效应，构建万亿级的产业发展基金群。

火箭装配车间内力箭一号遥二运载火箭正在总装与测试。 人民网 李佳颖摄

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(责编：赵竹青、吕骞)

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