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小程序蹭聊天机器人流量敛财

2023年02月19日08:45 | 来源：北京青年报
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原标题：小程序蹭聊天机器人流量敛财

　　近期，ChatGPT(聊天机器人程序)火了，大家认为这是人工智能革命的一大步，与此同时针对ChatGPT使用也出现了一些争议。而一些“李鬼”则看到了商机，借此敛起不法之财。

　　调查

　　打着ChatGPT旗号 小程序收费高达千元

　　ChatGPT走红后，其账号一时在国内多个网购平台、社交平台上销售火热。在某电商平台上售卖成品账号的店铺，一天之内多达万人付款，价格最低2元。北京青年报记者此前曾在某网购平台获取了ChatGPT账号，商家随后私聊发来账号和密码。登录后，记者发现这是一个多人共享账号，系统运行比较缓慢。

　　商家表示如果需要单人账号则需要额外收费，价格以100元为底价，每多使用1分钟加2元。近日，多个电商平台对销售ChatGPT账号的店铺进行了封禁，相关关键词也被屏蔽。北青报记者先前购买账户的商铺相关商品也已下架。

　　随着ChatGPT的爆火，国内一些商家嗅到了生意，一批“李鬼”就此出现。一些微信公众号、小程序产品打着ChatGPT的旗号，获取流量，甚至向用户收费，部分账户收费甚至高达千元。实际上，北青报记者了解到，这些“李鬼”通过验证，它们与ChatGPT官方平台回复答案完全不一致。据了解，目前，ChatGPT的开发者、人工智能研究机构OpenAI并没有在中国大陆提供有关ChatGPT的服务，也没有相应的公司运营。

　　据了解，微信方面封禁了大多数此类相关的小程序和公众号。2月18日下午，北青报记者搜索相关关键词发现，以“ChatGPT”“智能问答”等字眼作名称的小程序已经几乎没有了，但相关的公众号仍然还有不少。其中，一个叫“超级AI问答”的公众号提供5次免费提问机会，超过5次便需要注册会员。该会员的收费为打折后周卡99元，月卡199元，季卡399元。

　　ChatGPT被诱导用于生成特定网络钓鱼邮件

　　北青报记者注意到，山寨版的危害可能只是蹭热度、赚流量钱和服务费，更需要提防的，是不法分子把ChatGPT与犯罪行为联系在一起。据公安部官网发布相关信息提醒称，目前，境外有人使用ChatGPT创建一个完整的感染链：不同以往的广撒网式的网络钓鱼，它在提问者的诱导下，可以生成针对特定人或者组织的“鱼叉式”网络钓鱼邮件。此类钓鱼邮件更具有欺骗性和迷惑性，接收者一旦点击该邮件，系统就会被恶意代码感染中毒。

　　与此同时，不法分子对ChatGPT的恶意利用，也带来了更多的数据安全问题。目前，外国已有相关机构证明该机器人可能被用于编写恶意软件，从而逃避防病毒软件的检测，或利用其拟人的聊天对话功能，冒充真实的人或者组织骗取他人信息等。

　　案例

　　使用ChatGPT写作新闻稿 导致错误信息在网上传播

　　研究机构测试发现，如果对着ChatGPT提出充斥阴谋论和误导性叙述的问题，它能在几秒钟内改编信息，产生大量令人信服却没有来源根据的内容。一旦ChatGPT被不法分子利用，将可能导致ChatGPT衍生成为互联网上制造和传播网络谣言的工具。

　　2月16日，一则“2023年3月1日起，杭州市政府将取消机动车尾号限行政策，此举旨在提高城市交通效率，缓解交通拥堵，方便市民出行……”的消息在网上疯传。其一板一眼的表达让许多市民都认为这是官方的正式通报。然而实际情况是，杭州某小区业主群讨论ChatGPT，一位业主尝试用它写篇杭州取消限行的新闻稿，随后在群里直播了使用ChatGPT的写作过程，文章发在群里后经其他业主截图转发，导致了错误信息传播。涉事业主后来在群里道歉。

　　分析

　　使用ChatGPT具有一定的法律风险

　　北京京师律师事务所律师雷国亚对北青报记者表示，ChatGPT火了，但其背后暴露出的人工智能法律风险，以及围绕ChatGPT展开的无序商业值得重视。不少人尝试用ChatGPT写论文、研报，甚至写程序等，甚至一些人用来开展商业行为。这些行为目前都具有一定的风险，比如知识产权问题、原创性问题等。如果确实是工作需要，使用ChatGPT写相关内容，必须注明测试，署名时也要标注是ChatGPT。发布者要对自己发布内容的真实性负责，否则将承担相应的法律责任。以杭州将取消机动车尾号限行政策为例，如果该业主没有尽到提醒的义务，造成后果是需要承担一定的责任的。 文/本报记者 朱开云 供图/视觉中国

　　相关

　　微软修改必应机器人体验上限 每天50次聊天

　　2月17日，微软表示，从当日起，必应聊天机器人体验的上限为每天50次聊天，每轮5次对话，一次对话包含用户的提问和必应的回复。这是必应在多次失控后，公司对其人工智能实施的对话限制。

　　微软称，很长的聊天会话可能会混淆必应中的基本聊天模式，为了解决这些问题，微软实施了一些更改，以帮助集中聊天会话。数据显示，绝大多数人都能在5个回合内找到要找的答案，只有约1%的聊天对话有50条以上的信息。聊天会话达到5个回合后，您会被提示开始一个新的主题。在每个聊天会话结束时，需要清除上下文，这样模型就不会被混淆。

　　15日，微软公告显示，必应发布7天内，已经有71%的人对AI驱动的答案“竖起大拇指”了。但是，如果聊天时间过久，让它回答15个以上的问题，它就会逐渐暴躁，给出没有用处、或与设计的语气不符的答案。

　　微软表示，很长的聊天会话会使模型混淆它正在回答的问题，因此我们可能需要添加一个工具，以使您更轻松地刷新上下文，或从头开始。有时，在模型尝试响应时，可能会出现我们设计风格之外的语气。这是一个非常重要的场景，需要大量提示。你们中的大多数人不会遇到它，但我们正在研究如何进行更精细的微调控制。

　　2月7日，微软推出了整合 ChatGPT-4 的全新必应(Bing)搜索引擎，根据微软企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi发布的消息，在新版 Bing 上线 48 小时内，已经有超过 100 万申请加入。

　　文/本报记者 温婧 统筹/余美英

(责编：赵竹青、陈键)
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