原标题：2023中国互联网发展座谈会暨中国互联网协会新春茶话会在京召开

2月17日，2023中国互联网发展座谈会暨中国互联网协会新春茶话会在京召开。工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席会议并讲话。座谈会由中国互联网协会理事长尚冰主持。

与会嘉宾重点围绕数实融合、科技创新、网络安全、平台发展等方面进行交流，探讨互联网行业发展中面临的热点、难点问题，提出企业发展所面临的困惑、诉求和建议，解放思想，畅所欲言，真诚对话，共叙发展。为全面贯彻落实党的二十大会议精神和中央经济工作会会议精神，把握大势、坚定信心，认真履行企业责任，积极服务国家战略实施，为加快网络强国、数字中国建设贡献智慧和力量。

中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨，工业和信息化部相关司局负责同志，中国电信邵广禄，(按照企业简称首字母排序)百度李彦宏、滴滴程维、奇安信齐向东、搜狐张朝阳、腾讯马化腾、网易丁磊、新华网申江婴、小米雷军、亚信田溯宁、用友王文京等企业负责人参加会议。

中国互联网发展座谈会由中国互联网协会组织召开，自2004年创办以来，已经连续成功举办19次，座谈会旨在充分发挥中国互联网协会的桥梁纽带作用，为政府和企业搭建交流与沟通平台，团结和凝聚行业力量，积极参与和服务国家重大发展战略，深入探讨交流互联网行业发展面临的机遇和挑战，共同展望互联网发展新趋势，共同开创互联网行业发展新篇章。

(责编：赵竹青、陈键)

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