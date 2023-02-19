原标题：工商银行开展扩内需促消费专项行动

2023年2月18日，中国工商银行在北京举办“惠享亿万客户 携手千万商家 扩内需促消费”行动发布会，围绕落实稳经济一揽子政策和接续措施，进一步集成和优化产品服务，以高质量金融服务改善市场预期、提振市场信心、助力消费恢复和扩大，促进稳增长、稳就业、稳物价。新华社社领导、国家市场监督管理总局副局长、国家标准委主任田世宏、国家市场监督管理总局标准技术管理司司长刘洪生、商务部市场运行和消费促进司一级巡视员耿洪洲、瞭望周刊社相关领导，工商银行董事长陈四清、行长廖林、副行长郑国雨、高级业务总监宋建华出席发布会。

工商银行董事长陈四清表示，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。去年底召开的中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力扩大国内需求。工商银行认真贯彻党中央决策部署，聚焦强化消费对内需扩大的基础作用，积极发挥自身在消费信贷、支付结算、金融科技等领域优势，制定实施优惠利率、消费补贴等一揽子金融支持政策，着力以让利惠民的实际行动，促进商业加快复苏、消费潜力充分释放，努力在稳增长中发挥大行引领和支柱作用。

一是真招实招促内需，促进增长动能“强起来”。工商银行将协同各地政府和千万商户，推出更多让利措施，助推消费加快恢复。围绕居民衣食住行，聚焦住房改善、新能源汽车等大宗消费和购物、美食、休闲、旅游等消费场景，丰富金融产品，加大资源投入，助力促消费政策产生放大、叠加效应。全力打造用户和商户、供给和需求、线上和线下高效对接、相互带动的消费服务平台，完善消费新业态、新模式、新场景，助力消费扩量级、提能级。

二是真心实意惠民生，促进百姓信心“旺起来”。工商银行将聚焦医疗、教育、养老、文体等民生关切领域，推出更多暖心安心金融服务，用心用情解决群众“急难愁盼”问题，助力稳预期、强信心。进一步提升金融资源在城乡、区域间配置的均衡性，不断优化对新市民等群体的精准服务，助力推进共同富裕。

三是真金白银助实体，促进微观细胞“活起来”。工商银行将把服务好广大商户摆在更突出位置，优化消费支付环境，开发更多适销对路的金融产品，以商户金融助力商业复苏。强化对外贸企业的全方位金融服务，积极服务贸易强国建设。对于受疫情影响较为严重的零售、餐饮、文旅、物流等行业，将继续提供贷款展期、延本延息等纾困服务，帮助企业尽快渡过难关、恢复元气、焕发活力。

发布会上，工商银行行长廖林发布了“惠享亿万客户 携手千万商家 扩内需促消费”行动方案。该方案围绕落实稳经济一揽子政策和接续措施，紧盯供需痛点和循环堵点，从消费者和商户两端协同发力，更加有力地促进经济运行整体好转。在消费端，工商银行从拓展消费场景、优化消费环境、创新消费金融产品等方面多管齐下，促进夯实消费回暖的基础。同时，面向消费者推出多项举措，重点从帮助增收入、降成本、纾困难等方面着力，通过金融力量激发消费活力。在商户端，工商银行重点从商户金融、促进消费、城乡联动、提振信心等四方面协同发力，完善商户客群“支付+”综合经营体系，创新专属消费信贷服务，提升涉农融资授信精准性和风控有效性，以高质量金融服务改善市场预期、提振市场信心。

发布会期间，工商银行与万达集团、长隆集团、居然之家等28家企业，以及成都市、武汉市、苏州市、井冈山市等地方政府签署了“扩内需促消费”行动合作协议。同时，工商银行还联合新华社瞭望智库发布了《“百城、千街、万店”消费指数报告》，该报告通过研究不同地域、不同层级城市的居民实际消费情况，更加精准地为推动消费增长提供参考。

来自全国各地的企业代表受邀出席发布会，涵盖百货商超、品牌零售、汽车销售、房产家居、快递物流、旅游景区、酒店住宿、酒业餐饮等覆盖社会民生消费的各个行业、各类市场主体。据统计，截至2022年末，工商银行商户客户已突破1000万户，个人客户超过7.2亿户，工商银行通过金融纽带和各类生态场景，有效链接起各类市场主体和消费者，2022年通过工商银行系统实现的消费额超过20万亿元。

(责编：李源、董童)

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