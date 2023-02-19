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【新思想引领新征程】消费回暖为经济增长注入持续动力

2023年02月19日15:19 | 来源：央视网
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　　央视网消息（新闻联播）：习近平总书记强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。

　　开年以来，我国各地区各部门大力实施扩大内需战略，把恢复和扩大消费摆在优先位置，打好促消费“组合拳”，激发消费市场更加强大的发展动能，为经济企稳回暖持续注入动力，助力构建新发展格局。

　　一进入2023年，我国消费市场活力就不断迸发。

　　国家信息中心高频数据显示，一月以来，生活服务消费热度攀升明显，截至2月16日，指数已达119.9，比去年底提高24.8个点，餐饮、休闲娱乐等行业增长迅猛。商务部表示，有关平台数据显示，仅春节假期，餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8%。

　　文娱消费强劲，活力不断释放。一月份，全国电影票房超100亿元，刷新年度票房最快破百亿元纪录。出行需求大增，带动旅行箱销售异军突起，电商平台数据显示，春节后上班第一周，线上旅行箱销售额同比增长超260%。

　　新场景、新业态激发消费潜力加速释放。传统购物中心升级换代，消费空间推陈出新；老字号打造新国潮，不断焕新消费体验；实体商业加速“触网”，积极开拓线上市场；赏灯夜游、户外露营等新消费受到年轻人青睐。消费已经从单一购物演变到“沉浸式”新体验。

　　习近平总书记多次强调增强消费对经济发展的基础性作用。去年底的中央经济工作会议把“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。在中共中央政治局第二次集体学习时，习近平总书记强调“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费”。

　　当下，围绕能消费、敢消费、愿消费，一系列政策措施正在加快落地实施。

　　商务部将今年确立为“2023消费提振年”，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新政策。扩大智慧商店、智慧商圈，进一步提升“一刻钟便民生活圈”，多渠道增加优质供给，加强县域商业建设。

　　铁路部门开行旅游专列，精准对接消费群体和旅游景点；多家银行消费贷明显增加，利率不同程度下降，降低客户融资成本。

　　聚焦消费提质、扩容、转型、创新，各地频频亮出实招，改善消费条件，增加优质供给，带动消费回补升级。上海明确实施绿色智能家电消费补贴；陕西提出积极培育运动、康养、托育等消费新热点；重庆鼓励传统商贸实体向体验式、互动性消费场所转型；江西发放消费券超3亿元，满足多样化市场需求。

　　据商务大数据监测，2月1日到14日，全国36个大中城市重点商圈日均客流为9.6万人次，比去年同期增长42.3%，比1月日均客流增长31.5%。

　　立足开年、展望全年，随着消费升级和人民对美好生活的向往更紧密结合，通过提升消费能力，优化消费环境，提振消费信心，消费对经济增长的牵引作用将更强劲，为构建新发展格局、促进高质量发展注入源源不断的巨大动力。

(责编：赵光霞、牛镛)
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