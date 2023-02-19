央视网消息：全球大部分商品贸易通过海运进行，海运价格直接影响众多商品的贸易成本。在浙江宁波慈溪，过去两年因为运价高企，体积较大的冰箱、洗衣机等运费占比高的大家电遭遇了订单萎缩，甚至客户流失的情况。近段时间，全球重要航线运价大幅下降，使得大家电出口迅速回暖。

在浙江慈溪龙山镇，集聚了近百家冰箱、冰柜等整机生产及配套企业。在这家冰箱生产企业的仓库里，这批冰箱已经堆放了近两年。企业负责人介绍说，这个订单采购商来自以色列，共计91台。双方2020年12月签订合同，企业2021年3月完成生产。根据合同，运费由以色列采购商承担，可是中东航线运费一路上涨，采购商多次要求延迟交货。

在慈溪新浦镇的这家洗衣机生产企业，外销产品大量销往北非地区。工作人员告诉记者，从宁波舟山港到北非卡萨布兰卡的运价，从2022年3月之后呈现明显下降趋势，目前，已经下降约75%。

运费大幅下降，不仅使旧订单积压的情况好转，也对新订单的开拓带来积极影响。今年前两个月，慈溪当地多数大家电生产企业订单都出现了快速增长。

北京：航空货运迎“暖春” 货运站24小时运转

春节过后，往往是航空货运的淡季，但是今年却有所不同。进入2月，国内生鲜、电子、医药类产品货运需求不减，加上国际航线逐渐恢复，国际货运市场开始活跃。

春节前后货站的来货量大增，货物品种多样，包装规格也不尽相同，很多都需要人工处理。在大兴机场的国内货运站里记者看到，负责搬运的工作人员身穿外骨骼机器人，将很大的货运箱轻松搬起。工作人员相春江告诉记者，他们货站前两年就引进了外骨骼机器人，但是之前货量小，使用频率并不高，真正用起来还是在最近。

货运站负责人告诉记者，这段时间他们除了忙着装卸货物，另外一项重要工作是为即将复航的国际货运航班做航前准备。

记者了解到，3月份将有10多条北京大兴始发的国际航线复航，涉及欧洲、东南亚、俄罗斯等多个国家和地区，像进口肉类、冰鲜产品、水果、花卉种苗等消费品类货物将进一步增加。这也让大兴机场临空区进入了高效运营期。

(责编：赵光霞、牛镛)

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