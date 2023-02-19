锚定发展加把劲｜甘肃：巧打特色牌 兴产又富农
2023年02月19日15:28 | 来源：央视新闻客户端
小字号
位于我国西部地区的甘肃，气候复杂多样，物产丰富，拥有一大批叫得响、品质佳的名优物产。保护乡土资源，留住土色土香，挖掘乡村多元价值，甘肃在打造具有市场影响力的特色产品的同时，用工业思维谋划农业，努力走出一条高质量发展的特色之路。《锚定发展加把劲》从陇南的“一茶一果”，看甘肃的兴产富农路。
监制｜刘鑫 刘龙 赵旭 席罗曦
制片人｜王宇 温露
主编｜顾小慈
记者｜焦健 张文杰 杨青博
编导｜黄政龙
剪辑｜杨青
包装｜吕祥林
素材支持｜陇南融媒
(责编：赵光霞、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 【发现最美 你评我论】中国安徽传统村落大赏丨邀您共赏文旅画卷 每张都值得收藏！
- 党的二十大报告提出“加强城乡建设中历史文化保护传承”。住房和城乡建设部数据显示，十年来，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。日前，人民网记者通过座谈交流、实地走访、现场采访等环节，从生动鲜活的基层实践中了解我国传统村落保护发展特色经验，推出“传统村落万里行”系列报道。…
相关新闻
- 评论
- 关注