人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

锚定发展加把劲｜甘肃：巧打特色牌 兴产又富农

2023年02月19日15:28 | 来源：央视新闻客户端
小字号

　　位于我国西部地区的甘肃，气候复杂多样，物产丰富，拥有一大批叫得响、品质佳的名优物产。保护乡土资源，留住土色土香，挖掘乡村多元价值，甘肃在打造具有市场影响力的特色产品的同时，用工业思维谋划农业，努力走出一条高质量发展的特色之路。《锚定发展加把劲》从陇南的“一茶一果”，看甘肃的兴产富农路。

　　监制｜刘鑫 刘龙 赵旭 席罗曦

　　制片人｜王宇 温露

　　主编｜顾小慈

　　记者｜焦健 张文杰 杨青博

　　编导｜黄政龙

　　剪辑｜杨青

　　包装｜吕祥林

　　素材支持｜陇南融媒

(责编：赵光霞、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
【发现最美 你评我论】中国安徽传统村落大赏丨邀您共赏文旅画卷 每张都值得收藏！
　　党的二十大报告提出“加强城乡建设中历史文化保护传承”。住房和城乡建设部数据显示，十年来，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。日前，人民网记者通过座谈交流、实地走访、现场采访等环节，从生动鲜活的基层实践中了解我国传统村落保护发展特色经验，推出“传统村落万里行”系列报道。…
走进区域看发展｜巴山渝水显神韵 数字技术驱动河流治理
　　“千里嘉陵江水色，含烟带月碧于蓝。” 唐代诗人李商隐寥寥几笔，便将月光照射之下，嘉陵江水雾弥漫、江碧于蓝的美景勾勒成一副动人画卷。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部