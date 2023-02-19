位于我国西部地区的甘肃，气候复杂多样，物产丰富，拥有一大批叫得响、品质佳的名优物产。保护乡土资源，留住土色土香，挖掘乡村多元价值，甘肃在打造具有市场影响力的特色产品的同时，用工业思维谋划农业，努力走出一条高质量发展的特色之路。《锚定发展加把劲》从陇南的“一茶一果”，看甘肃的兴产富农路。

监制｜刘鑫 刘龙 赵旭 席罗曦

制片人｜王宇 温露

主编｜顾小慈

记者｜焦健 张文杰 杨青博

编导｜黄政龙

剪辑｜杨青

包装｜吕祥林

素材支持｜陇南融媒

(责编：赵光霞、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经