人民网北京2月19日电 （记者许维娜）随着消费结构升级及消费者需求的不断变化，饮料行业也迎来了新的机遇与挑战。在同质化竞争激烈的环境下，加快产品研发，不断推出新品是大势所趋。

面对无糖饮料在配料及口味、产品卖点上呈现出的同质化竞争趋势，相关品牌开始从行业痛点入手，在产业链、科技创新方面进行产品迭代探索尝试。

以元气森林为例，日前，其对外宣布旗下产品气泡水进行产品升级。气泡水产品负责人李绯悦表示，本次气泡水以“气更足”为核心进行升级。升级后的气泡水“击喉感”更强，开瓶后“气”在饮料中保持的时间更长久。

配料表干净的无糖气泡水持气性一直都是行业关注的热点。李绯悦发现：气足，是气泡水的灵魂。一方面消费者既希望气可以直冲头顶，有刺激的“击喉感”；也希望一瓶气泡水从第一口到最后一口都有“气足”的感受。

有专家表示，对于无糖饮料从业企业而言，只有不断上升的行业需求和不断变化的品牌格局，抓住用户需求进行产品创新才能占据更大市场。

事实上，“气更足”对于无糖气泡水而言并非易事。李绯悦表示，由于气泡水的配料表过于干净，因此很难像有糖饮料一样有效阻拦气泡的“逃逸”，“虽然广告上那种气泡涌出来的画面看起来气足，但实际上这恰恰表明气泡已经从液体离开，等我们喝的时候反而已经没气了。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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