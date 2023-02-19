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聊伙伴、聊全家福、聊种菜 神十四乘组出差归来公开亮相

2023年02月19日17:36 | 来源：央视新闻客户端
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北京时间2月17日下午，在神舟十四号航天员乘组返回75天后，中国航天员中心在北京航天城举行乘组与记者见面会。这是神舟十四号乘组返回后，首次与公众正式见面。

2022年6月5日，神舟十四号载人飞船奔赴太空，在轨驻留6个月期间，3名航天员进行了3次出舱活动、1次太空授课，与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造，还与神十五航天员乘组太空会师，被称为“最忙乘组”。

专家介绍，目前3名航天员恢复得很好，已全面转入恢复观察阶段。后续，他们将转入正常训练工作。

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜王刚 王宇

主编｜杨弘杨

记者｜杨弘杨

摄像｜王泽亮 徐宇召 张戍强

剪辑｜田野

(责编：宋心蕊、牛镛)
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