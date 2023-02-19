新春伊始，我省各地坚定不移优环境、抓项目、稳投资，努力跑好开局“第一棒”，各重大项目建设高效推进。

在中车松原新能源产业基地风机叶片生产车间，上百名工人正在有序进行大兆瓦级风机叶片生产。经过铺层、灌注、合模、组装等十几道工序，已经生产好的长达数十米的成品叶片整装待发。

中车松原新能源产业基地涵盖中车风电全产业链，项目分两期建设，总投资100亿元，全部建设后，可形成年产800台整机、800套塔筒、800套叶片和800台发电机的产能，实现产值120亿元，为松原市、吉林省乃至东北三省风电产业提供有力的设备保障。

在吉林市，总投资24亿元的吉林化纤年产15万吨差别化腈纶项目进入了主体施工高峰期。项目在传统腈纶工艺基础上与碳纤维原丝工艺集成的创新工程，主要装备以国产化替代进口，生产控制智能化、运行安全可靠。

2023年，吉林市计划实施5000万元以上项目405个,其中亿元以上项目260个。为保障重大项目建设进度，当地各相关部门在项目签约、策划、建成、投产等各环节建立全链条保障机制，并在此基础上持续开展产业链招商，计划新签约重点项目150个，招商引资到位资金增长15%以上。

这几天，位于磐石市的吉林娃哈哈莲花山食品有限公司也进入满负荷生产状态。企业现有2条生产线，生产5个品种28个规格的乳饮料和发酵型乳饮料，年产量达1.5亿瓶。

来源：吉林新闻联播

(责编：宋心蕊、牛镛)

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