新华社北京2月19日电 题：助推国家科技创新——科技部以建议提案办理新成效推动重大决策部署落实落地

新华社记者胡喆、陈席元

“在创新联合体这一协同攻关机制推动下，时速350公里高铁轴承的国产化项目取得积极进展，一家央企牵头研制的相关设备已通过权威机构台架试验，正联合其他单位装车路试。”

日前，全国人大代表、江苏综艺控股集团有限公司董事长昝圣达告诉记者这个好消息。这一成果的取得，和他提出的一份建议息息相关。

去年，昝圣达提出《关于破解龙头企业牵头创新联合体构建难的建议》，呼吁将创新联合体作为深化科技体制机制改革的试验田，在成果转化、人员激励、科研评价等方面开展政策先行先试，促进央地协同。

“我们会将建议提案办理工作和需要推进的年度重点工作相结合，这样能更好地助推下一步工作任务的开展。”记者了解到，这一建议由科技部成果转化与区域创新司负责办理。

近五年来，科技部共承办全国人大建议2702件、全国政协提案2650件，建议提案涉及国家战略科技力量、科技体制改革、碳达峰碳中和、新冠肺炎疫情防控、基础研究、科技成果转化等诸多重要方面。

随着代表委员对科技创新发展的关注度越来越高，科技部承办的建议提案数量也从2018年的687件增长至2022年的1487件，平均年增速达20%以上。

建议提案数量众多，科技部工作人员坚持对每一份都进行细致分析研判。他们还会上门拜访重点工作、重点建议提案的提出者，争取和代表委员们当面沟通交流，更深度地听取他们的分析与建议。

受疫情影响，这几年，通过电话、网络沟通成为重要交流方式。“这并不影响我们倾听代表委员的意见建议。”科技部工作人员说。

相关建议提案不但要办得细致、办得深入，也要办得及时。

“科技部高度重视建议提案办理工作，把办理全国人大代表建议和政协委员提案作为问需于民、问计于民、问策于民的重要途径。”科技部办公厅有关负责人介绍，因为每一件建议提案都有办结时间的要求，所以办理效率和方法就显得非常重要。科技部坚持采取全方位、多层次、多样化的方式，通过办理建议提案更深层次地推动了解情况、求教问计、宣传政策、凝聚共识的过程。

“我们力求通过每办理一件建议提案，就解决一批相关问题、推动一个方面工作，把建议提案办理作为推动科技创新高质量发展的有效途径和重要抓手。”该负责人告诉记者，科技部严格落实“100%沟通”，即主办、分办件和参阅件与代表100%沟通协商，对重点建议尽可能做到面对面沟通。

通过“请进来”召开座谈会，“走出去”登门拜访、深入基层调研及视频连线交流等方式广泛听取意见，科技部与代表委员们实现“常来常往”，实现了把代表委员的真知灼见转化为推动科技创新发展的强大动能。

通过吸纳一批代表委员关于做好“十四五”发展规划的建议，科技部更好地编制完成新一轮国家中长期科技发展规划；

通过吸纳一批代表委员推进科技评价体系改革、激发科研人员创新活力等方面的建议，科技部在《深化科技体制改革实施方案》基础上，接续部署实施科技体制改革三年攻坚方案，最大限度激发各类创新主体和科研人员的积极性创造性；

还有一批代表委员在支持企业创新发展方面提出了多项建设性意见建议，科技部围绕增强企业创新活力等方面广泛听取意见建议，先后印发实施《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，推动科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例从75%提高到100%……

同时，通过明确时间表、责任人，建立总台账，做到“挂图推进”“倒排工期”；通过每周通报办理进度、“点对点”催办、专函督办等形式加强对办理工作的全过程管理……一项项务实举措，推动科技部形成了认真研究、扎实推进办理的良好氛围。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经