李 婕

拨通肖雅星的电话时，她正在自家店里吃西瓜。那会儿是下午3点钟，酒店一天中相对空闲的时间。最近生意好起来了，隔着电话，也能听出这位年轻店主心情的放松与爽利。

电话这边，我的心情也是一样。时隔3年，再去翻找3家商户的联系方式，起初心里打鼓：不知道他们的店还在吗？经营得怎么样？没想到，一个个拨通电话，他们无一例外地告诉我：挺下来了，真好。3年前，我曾写道，小店主们坚信“转起来就有希望，挺下去就有机会”，这样的朴素信念，一点没变。

当然，他们只是千千万万坚强屹立于变局中、经受住了疫情考验的中国小店中最寻常的3家。但是透过他们的经历，我忍不住思考，这些中国小店为什么“能”？

因其坚韧。坚韧的表层，是坚持。这些从街头巷尾、镇集社区里“长”出来的小店，各有其生存哲学，但大都能“扛”事儿。遇到挑战，哪怕是咬紧牙关，也要挺一挺、拼一拼，相信冲过去就有机会。坚韧的里层，是乐观。即便是疫情最难的时候，他们也告诉我“相信困难总会过去”“相信一切会好起来”。信念与心气儿，帮他们对抗风雨。

因其变通。小店首先很灵活，没有复杂的决策程序，看准了机会就能跳跃，认准了路子就能“上车”。身形小，转身快，这是优势。所以，我们看到这么多小店开通外卖、发展线上、做起直播、拓展业务。小店主通常也是实干派，不好高骛远、不脱离实际，没有包袱、说干就干、善于变通，这是他们实践的智慧。

小店必然也有弱点。市场经济的大潮中，身形难免单薄，力量偶显微弱。好在这1亿多市场主体越来越多地被看见、倾听与帮助。一项项扶持政策接连落地，为他们的生长“施肥”；一个个数字化平台搭建起来，为他们的发展赋能。那各地竞相打造的“小店经济”，不正为小店创造更多空间吗？

春天正在发酵，初夏就要到来，愿更多小店蓬勃生长。最后，“大海里没有无名之辈”——这句话，想送给中国小店。

(责编：牛镛、杨光宇)

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