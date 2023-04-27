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挑起蔬菜全产业链“金扁担”

——开局之年看寿光

本报记者  赵永平  侯琳良  王  浩
2023年04月27日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　强国必先强农。习近平总书记强调：“建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。”

　　行走在山东寿光，进大棚、问菜农、访市场，感受到农业现代化的蓬勃脉动。

　　凌晨3点，孙家集街道范于村菜农李金涛戴起头灯，钻进大棚。棚里，智慧温控机、智能喷灌机等装备一应俱全，一畦畦苦瓜青绿新鲜。李金涛采摘动作麻利，苦瓜纷纷入筐，“这个时间，鲜度最好，能赶上批发市场的早班车。”

　　凌晨4点，新天地果蔬专业合作社批发市场里车来车往。蔬菜经销商王敏利打开手机，核对产地、生产信息，打包、装车，一车车红红的甜椒即将发往广州，“品牌菜不愁卖，一天能走150多吨。”

　　这里是“中国蔬菜之乡”，平均每分钟1.7万多公斤蔬菜销往各地。这个“菜篮子”，不仅“买全国、卖全国”，更发展成近千亿元级的蔬菜产业集群。

　　2013年11月28日，习近平总书记在山东考察工作时指出：“我国国情决定了发展现代农业必须走中国特色农业现代化道路。这是一件根本性的大事。”

　　牢记嘱托，这个曾经让冬暖式蔬菜大棚走向全国的地方，向着农业现代化目标勇毅前行。立足实际、再造优势，寿光挑起蔬菜全产业链“金扁担”，探索既有农业现代化共同特征，又基于中国特色的道路。

　　农业现代化，种子是基础。一粒粒国产种子扎根，供给保障能力提升。

　　走进田柳镇后疃村菜农王爱民的大棚，红彤彤的番茄挂满秧藤，尝一口，沙甜多汁。“种子是蔬菜生产的关键。”王爱民深有体会，“10多年前，市面上大都是‘洋种子’，价格贵不说，还常被人‘拿一手’。现在的‘宝禄364’是寿光品种，产量稳，种得踏实。”

　　三木种苗有限公司董事长刘树森说：“为了攻克种子难题，我们常年扎在试验田里，年复一年，成功育出‘宝禄’系列品种，农民每亩种苗成本从1000元降到240元。”

　　一粒良种背后，是现代化的种业体系。攻坚、突围，寿光搭建重量级创新平台，建成山东省最大的蔬菜种质资源库，院士、专家、企业、农户握指成拳，产学研结合、育繁推一体，拥有自主知识产权的蔬菜品种达178个，国产蔬菜种子在寿光市场的占有率从54%提高到70%以上。

　　攥牢中国种子，寿光蔬菜种植面积稳定在60万亩，年产量450万吨。

　　农业现代化，科技是动力。一座座大棚的迭代，彰显科技装备能力。

　　“大棚装‘大脑’，种地有准头，咱们有赚头。”孙家集街道三元朱村村民王聪说，“从当年的小土棚，到下挖式卷帘棚，再到现在的智能‘云棚’，浇水、卷帘、放风，点点手机就能搞定。”王聪细算“节本账”：人工成本减少20%，水肥能少一半，一座棚一年挣20万元不成问题。

　　寿光市农业农村局局长王立新说，如今寿光蔬菜大棚已发展到第七代，物联网应用率达到80%以上，节地、节水、节肥，更多菜农从会种地变成“慧”种地。

　　农业现代化，关键在改革。一个个新型主体的壮大，激发现代经营体系活力。

　　谁来种地？怎么种地？钱从哪来？

　　洛城街道东斟灌村，640座大棚鳞次栉比。人均两亩多地的村庄，彩椒年产值超过1.5亿元，去年人均收入4.3万元。村党支部书记李新生一一道来：

　　村里成立斟都果菜专业合作社，懂技术的“土专家”、有想法的年轻人成为主力军；

　　党支部领办土地股份合作社，村民土地集中入股，统一流转，发展适度规模经营；

　　村资金互助合作社对接农商银行等金融机构，给建棚户发放最高50万元的信用贷款；

　　…………

　　改革解难题。在寿光，3005家农民专业合作社、2213个家庭农场、135家农业龙头企业，把众多小农户“黏”在现代蔬菜产业链上，不断提升组织化、现代化水平。

　　农业现代化，产业是支撑。一条条拉长的链条，锻造强大产业韧性。

　　自动生产线转动，切片、注馅、油炸……茄子变身茄盒，寿光蔬菜产业控股集团有限公司车间里一派繁忙。公司副总经理王月娟说：“瞄准新市场，发力预制菜，我们全力做好‘一桌菜’。”

　　车间连田间。27公里外的蔬菜基地，热火朝天。纪台镇孟家村村民孟波干得起劲：“茄子应季，一天能摘5000多斤，有了订单，销售不愁。”

　　厚植原料优势，激活加工优势，寿光预制菜产业规模近250亿元。“延链、补链、强链，打造现代蔬菜产业体系，让更多生产基地发挥更大优势。”寿光市发展和改革局局长温海涛说。

　　农业现代化，标准化是标志。一套套标准体系，凸显产业竞争能力。

　　“过去种菜按亩管，现在要数叶子、算日子。”种了20多年西红柿的于家村村民高象鹏说，“咱照着标准干，西红柿含糖量提升一倍，价格也涨了。”从凭经验到靠标准，全村的菜农纷纷加入标准化园区。

　　全国蔬菜质量标准中心主任付乐启说：“我们集成2369条蔬菜产业链相关标准，编制完成了37种蔬菜的54项生产技术规程。”

　　标准化保障“舌尖上的安全”，一张农产品质量安全监测网覆盖全市，寿光蔬菜抽检年合格率稳定在99.6%以上。标准化擦亮“金招牌”，“寿光蔬菜”区域公用品牌叫响海内外。

　　寿光经验被多地借鉴。寿光市农业农村局蔬菜产业发展中心副主任张林林介绍，在河北雄安新区城子村，新建的高标准大棚里刚种下新品种西红柿；在重庆市开州区莲池村，25座大棚正陆续投产……一粒粒农业现代化的“种子”破土而出，越来越多的农民挑起了“金扁担”。

　　（相关报道见第七版） 


　　《 人民日报 》（ 2023年04月27日 01 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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