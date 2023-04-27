本报记者 林丽鹂

在4月26日第二十三个世界知识产权日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家市场监督管理总局副局长甘霖介绍《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》（以下简称《报告》）有关情况。《报告》由国家质量强国建设协调推进领导小组办公室发布，从7个方面呈现了2022年中国打击侵权假冒工作的措施与成效。

甘霖介绍，2022年，市场监管总局在知识产权行政执法方面主要做了4个方面的工作：

开展民生领域案件查办“铁拳”行动。针对群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和区域，加大行政执法力度，共查处商标侵权、假冒专利等违法案件4.4万件。

开展体育赛事领域侵权问题整治。对奥林匹克标志知识产权保护开展专项行动，查处侵犯奥林匹克标志专有权违法案件300多件。

深化互联网领域侵权假冒治理。组织开展2022年网络市场监管专项行动，主要是严厉打击“三假直播”（假人气、假优惠、假商品），依法查处销售侵权假冒伪劣商品等违法行为，有效净化网络市场环境。

开展侵权假冒伪劣商品统一销毁行动。2022年11月，组织18个省（区、市）同步开展销毁行动，共销毁侵权假冒伪劣食品等商品超过30大类、100多个品种、重量3000多吨，货值达5亿元，形成强大震慑效应。

下一步，市场监管总局将进一步加大执法力度，严厉打击侵权假冒违法行为。同时，更好发挥行政执法与刑事司法保护整体合力，共同推动知识产权强国建设行稳致远。

关于外资企业知识产权保护问题，甘霖说：“中国政府高度重视外商投资企业知识产权保护，大力维护外商投资企业合法权益，对在中国注册的企业一视同仁，以优质服务更好营造公平竞争的市场环境。”

近年来，我国发布外商投资法、外商投资法实施条例、外商投资企业知识产权保护行动方案，对外商投资促进、保护和管理等作出统一规定。2021年，印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，在顶层设计上部署推进外商投资企业知识产权保护工作。

今年1月，印发《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，加大对外商投资在华设立研发中心、开展科技研发创新活动的支持力度。相关部门还部署开展外商投资企业知识产权保护专项行动，对侵犯外资企业知识产权行为加大打击力度。

数据显示，截至去年年底，国外在华发明专利有效量达86.1万件，同比增长4.5%，其中涉及国外企业5.8万家，较上年增加0.2万家。国外在华有效注册商标203万件，同比增长5.9%。良好的经济发展前景和不断优化的营商环境，使中国继续成为全球投资兴业的热土。

电商和直播带货销售假冒伪劣商品和虚假宣传，因为维权难度大、治理困难，一直是消费者关注的重点，也是监管执法的重点和难点。市场监管部门主要从3个方面加强相关工作：

明确和压实平台责任。引导商家和平台企业加强自律，强化诚信意识和规则意识，主动补齐在落实主体责任和对平台内经营者约束管控方面的短板。

加大监管和处罚力度。针对新模式、新业态，一方面坚持包容审慎监管，另一方面守住法律底线，确保在规范中发展。对管理不力、屡屡出现问题的平台，通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单，增强监管实效性和震慑力。

提升消费者的防范意识。通过宣传引导，呼吁消费者不断提升自我保护意识和风险防范能力，明晰权益边界，避免盲目冲动，做到科学消费、理性维权，更加成熟、自信、负责地去参与网络促销。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 04 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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