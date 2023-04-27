人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

利器在科技，关键靠改革（记者手记）

王  浩
2023年04月27日06:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　习近平总书记指出：“建设农业强国，利器在科技，关键靠改革。”

　　行走寿光，对这句话的理解更为深刻。

　　从第一代土棚到集纳120多项专利的“七代棚”，寿光人靠科技实现“一招鲜”。育繁推一体，实验室连大棚，分子育种等新技术，让一个个新品种从这里走出。创新经营体系，创新城乡融合机制，“人地钱”要素集聚，“浇灌”蔬菜产业茁壮成长。一幅幅图景，拼接出“蔬菜之乡”发展新貌。科技增动力，改革添活力，双轮驱动，为做大做强“菜篮子”提供了强劲动能。

　　科技和改革，融入寿光蔬菜产业的发展“基因”。回顾发展历程，产业发展的矛盾和问题，正是靠科技和改革破解。家家户户都种大棚，可土地有限，就建立现代产业体系、生产体系和经营体系，不断提高资源利用率。市场竞争激烈，就抢先发力标准化，牢牢把握发展主动权。消费者要吃得好吃得安全，就深化供给侧结构性改革，加快绿色发展，确保蔬菜质量安全。以科技创新和机制创新扩总量、应变量、提增量，寿光蔬菜产业不断迈上高质量发展新台阶。

　　从寿光看全国，人多地少是基本国情，超大规模市场对农产品的需求不断增长，化解资源约束、环境压力等，破解“谁来种地”“如何种好地”问题，我们比任何时候都更加需要农业科技和改革创新。寿光蔬菜产业的不断升级，深刻地印证了这一道理。

　　科技创新和机制创新，要瞄准产业所需，聚焦底盘技术、核心种源、关键农机等领域，整合优势科研资源，提升创新体系整体效能；针对农业科技创新周期长等问题，要舍得下力气、增投入。农业技术要在田野生根，把论文写在大地上。政府和市场协同发力，不断完善农业科技推广体系，鼓励各类社会化农业科技服务组织，打通科技进村入户“最后一公里”。针对大市场和小农户的关系，要重点扶持一批家庭农场、农民合作社等新型经营主体，激发经营活力。

　　全面推进乡村振兴的号角已吹响，久久为功、系统发力，协同推进科技创新和制度创新，开辟新赛道新领域，定能为乡村振兴注入更为强劲的动能。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月27日 07 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦低碳中国 业界共话科技创新推动发展方式绿色转型
　　人民网北京4月26日电 （欧阳易佳）近日，中国环境科学学会2023年科学技术年会成功召开，会上，专家学者们围绕建设美丽中国的部署、碳达峰碳中和的意义、生态环境科技创新面临的机遇与挑战等议题，共话科技创新推动绿色低碳发展。 中国工程院院士、中国环境科学学会理事长王金南表示，广大生态环境科技工作者要以国家战略需求为导向，坚持科技工作“四个面向”的定位要求，激发创新活力，加强科技供给，推动发展方式绿色低碳转型。…
今年一季度原煤产量同比增长5.5% 业内共议煤炭行业高质量发展
　　人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）中国煤炭工业协会发布的数据显示，今年一季度，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%，继续保持了平稳较快增长；大型煤炭企业特别是大型国有煤炭企业严格执行保证电煤供应的长协合同制度和长协价格政策，全国发电和供热用煤供应平稳有序。 “成绩的取得，离不开广大煤炭行业工作者的艰苦奋斗、辛勤劳动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部