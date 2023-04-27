王 浩

习近平总书记指出：“建设农业强国，利器在科技，关键靠改革。”

行走寿光，对这句话的理解更为深刻。

从第一代土棚到集纳120多项专利的“七代棚”，寿光人靠科技实现“一招鲜”。育繁推一体，实验室连大棚，分子育种等新技术，让一个个新品种从这里走出。创新经营体系，创新城乡融合机制，“人地钱”要素集聚，“浇灌”蔬菜产业茁壮成长。一幅幅图景，拼接出“蔬菜之乡”发展新貌。科技增动力，改革添活力，双轮驱动，为做大做强“菜篮子”提供了强劲动能。

科技和改革，融入寿光蔬菜产业的发展“基因”。回顾发展历程，产业发展的矛盾和问题，正是靠科技和改革破解。家家户户都种大棚，可土地有限，就建立现代产业体系、生产体系和经营体系，不断提高资源利用率。市场竞争激烈，就抢先发力标准化，牢牢把握发展主动权。消费者要吃得好吃得安全，就深化供给侧结构性改革，加快绿色发展，确保蔬菜质量安全。以科技创新和机制创新扩总量、应变量、提增量，寿光蔬菜产业不断迈上高质量发展新台阶。

从寿光看全国，人多地少是基本国情，超大规模市场对农产品的需求不断增长，化解资源约束、环境压力等，破解“谁来种地”“如何种好地”问题，我们比任何时候都更加需要农业科技和改革创新。寿光蔬菜产业的不断升级，深刻地印证了这一道理。

科技创新和机制创新，要瞄准产业所需，聚焦底盘技术、核心种源、关键农机等领域，整合优势科研资源，提升创新体系整体效能；针对农业科技创新周期长等问题，要舍得下力气、增投入。农业技术要在田野生根，把论文写在大地上。政府和市场协同发力，不断完善农业科技推广体系，鼓励各类社会化农业科技服务组织，打通科技进村入户“最后一公里”。针对大市场和小农户的关系，要重点扶持一批家庭农场、农民合作社等新型经营主体，激发经营活力。

全面推进乡村振兴的号角已吹响，久久为功、系统发力，协同推进科技创新和制度创新，开辟新赛道新领域，定能为乡村振兴注入更为强劲的动能。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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